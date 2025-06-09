AOÇ’de şok eden talan! Devasa arazi metresi 1 TL’ye kiralandı













Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ) ait 33 bin 625 metrekarelik arazinin Melih Gökçek döneminde 2015 yılında ABB’ye kiralandığı anlaşıldı. Belediye, AOÇ’den aldığı araziyi YDA İnşaat’a alt kiracı olarak verdi. Kiralama bedelinin çok düşük olması dikkat çekti. Devasa arazi için aylık sadece 34 bin lira verildiği anlaşıldı.Meclis KİT Komisyonu’nda AOÇ denetim raporu görüşülürken CHP’li Mehmet Tahtasız, 2015’te 33 bin 625 metrekarelik bu araziyi ne kadara kiralamıştı, alt yüklenicinin ödediği kira bilinmekte midir?” sorusunu yöneltti.AOÇ Genel Müdürlüğü, KİT Komisyonu’na şu bilgiyi verdi: “Arazi, fidan üretimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 12 Haziran 2015'te kiralanmıştır. Ankara Bölge Adliyesi 15. Hukuk Dairesi 19 Nisan 2024'te YDA İnşaat firmasının tahliyesine karar verdi. Ancak firma itiraz etti. Tahliye süreci devam ediyor. Güncel kira bedeli yıllık 410.177 lira (aylık 34 bin) artı KDV’dir.”Yıllardır talan edilen Atatürk Orman Çiftliği’nde bir çok yapının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de bulunuyor. Milletvekillerinin “AOÇ, Cumhurbaşkanlığı’nın yapılarından ne kadar kira alınıyor?” sorusuna kurum şu yanıtı verdi: “Cumhurbaşkanlığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü arazileri için bugüne kadar toplam 57 milyon 520 bin lira kira bedeli tahsil edilmiştir.” Kulliye’nin yapımına 2012 yılında başlanmıştı.