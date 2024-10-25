Samanyolu Haber /Dünya / AP, Hocaefendi'nin vefatını haber yaptı: 'Binlerce kişi Fethullah Gülen için yas tutuyor' /25 Ekim 2024 16:10

AP, Hocaefendi'nin vefatını haber yaptı: 'Binlerce kişi Fethullah Gülen için yas tutuyor'

Associated Press (AP) haber ajansı, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatına geniş yer ayırdı.

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, dualar ve Kur'an-ı Kerimler eşliğinde Kestane Kampı'ndaki ebedi istirahatgahına defnedildi. Hocaefendi'nin sonsuzluk yolculuğu dünya basınında da geniş yer aldı. Associated Press (AP) haber ajansı da, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatına geniş yer ayırdı.

AP'de yer alan haber özetle şöyle:

''Fethullah Gülen'in cenazesi sırasında binlerce kişi manevi liderlerine olan sevgisini ve bağlılığını gösterdi. New Jersey'deki açık hava törenine katılanlar, Gülen'i Allah'a adanmış bir dini lider ve hayır işlerini teşvik eden bir ilham kaynağı olarak andı. Usame Tunagar, Gülen'in takipçilerine ve dünyanın dört bir yanındaki okullara ve kurumlara bıraktığı mirasın yaşayacağını vurguladı.

Mina Turkyolu, Gülen'i sıcak ve büyük bir kalbe sahip biri olarak hatırlayarak, onun tüm aile üyeleri ve milyonlarca insan için ilham kaynağı olduğunu belirtti. Gülen'in mirası, kitapları, vaazları ve dünya genelinde kurulan eğitim ve yardım kurumları aracılığıyla yaşamaya devam edecek.

Gülen'in felsefesi, Sufizm'i demokrasi, eğitim, bilim ve dinler arası diyalog savunusuyla birleştirerek dünya genelinde geniş bir sosyal hareket başlattı. Takipçileri, 100'den fazla ülkede okullar ve diğer hayır kurumları kurarak küresel bir etki yarattı.

Son olarak, cenaze törenine katılanlar, Gülen'in değerlerini ve öğretilerini takip etmeye devam edeceklerini ifade ettiler, bu da onun bıraktığı mirasın süreceğinin bir göstergesi oldu.''
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