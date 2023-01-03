AP, iki milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldırıyor

Yunan parlamenter Eva Kaili'nin suçüstü yakalanması nedeniyle dokunulmazlık zırhı otomatik olarak kalkarken, aynı soruşturma çerçevesinde Katar ve Fas'tan rüşvet aldıkları iddia edilen AP milletvekilleri Andrea Cozzolino ve Marc Tarabella'nın dokunulmazlığının kaldırılması istendi., Belçika yargı makamlarının talebi üzerine, Katar'ın da dahil olduğu kurum içi yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olarak, sosyal demokratlar grubundan İtalyan Andrea Cozzolino ve Belçikalı Marc Tarabella'nın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için "acil durum prosedürü" başlattı.Parlamento Başkanı Roberta Metsola yaptığı açıklamada, "AP'de yolsuzluğa izin veremeyiz ve bununla mücadele etmek için her şeyi yapacağız" dedi. AP'nin davanın "en başından" itibaren "soruşturmaya yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yaptığını" vurgulayan Metsola, "Bu yapılanların cezasız kalmamasını sağlayacağız. Yetkililer, Parlamento'nun kanundan yana olduğunu görecek" dedi.Aralık ayı başında Belçika medyası Le Soir ve Knack sitesi, Belçika savcılığının, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkileyebilmek için Katar ve Fas'ın AP üyelerine rüşvet verdiği iddiasını yazdı. Belçikalı savcılar, 9 Aralık'ta, AP Başkan yardımcısı Yunan sosyalist milletvekili Eva Kaili'yi, İtalyan danışman ve Kaili'nin eşi Francesco Giorgi, eski İtalyan Sosyalist Milletvekili Pier Antonio Panzeri ve bir STK yetkilisi Niccolo Figa-Talamanca'yı tutukladı.Tutuklanmaları Avrupa Parlamentosu'nda deprem yaratan skandal soruşturması çerçevesinde Belçika polisi, 9 ve 12 Aralık tarihleri arasında, AP binasının içi de dahil olmak üzere 20 ayrı arama operasyonu gerçekleştirdi. Bu aramalarda toplam 1,5 milyon Euro nakit para ele geçirildi.Aramaların ardından, ilk tutuklanan 4 kişi hakkında, 13 Aralık tarihinde "suç örgütüne üye olmak", "kara para aklamak" ve "yolsuzluk" iddialarıyla souşturma başlatıldı. Eva Kaili'ye, evinde bulunan 600 bin Euro nakit para nedeniyle "suçüstü yakalanma" prosedürü uygulanınca, yasama dokunulmazlığından yararlanamadı. Aynı gün, Kaili'nin Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı unvanının kaldırılması da kararlaştırıldı.Savcılık şimdi de, İtalyan Andrea Cozzolino ve Belçikalı Marc Tarabella'nın da aynı soruşturmadan yargılanabilmesi için dokunulmazlıklarının kaldırılması için AP başkanlığına başvuruda bulundu.Savcılığın talebini "acil durum prosedürü" başlatarak hızla işleme koyan Başkan Roberta Metsola, dokunulmazlıkların görüşülmesini 16 Ocak'ta yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine getireceğini duyurdu.AP Hukuk İşleri Komitesi, dosyayı inceledikten sonra Genel Kurul'a bir öneride bulunacak. Genel Kurul'da nihai karar, tüm Avrupa Parlamentosu üyelerinin katıldığı bir oturumda alınacak.AP Başkanı Metsola, parlamentonun ilgili birimlerinden, bu sürecin 13 Şubat'ta tamamlanması için gerekenin yapılmasını istedi. Metsola açıklamasında ayrıca, "yolsuzlukla mücadele için mevcut kuralların gözden geçirilmesi ve sistemin, özellikle kontrol mekanizmalarının güçlenmesi için" gerekli reform önerisini de önümüzdeki haftalarda gündeme getireceğini açıkladı.