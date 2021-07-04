Samanyolu Haber /Gündem / AP İnsan Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Glucksmann Orhan İnandı’yı sordu /04 Temmuz 2021 12:41

AP İnsan Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Glucksmann Orhan İnandı’yı sordu

Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Fransız milletvekili Raphael Glucksmann, Kırgızistan’daki AB temsilcilisi Büyükelçi Eduard Auer’e Orhan İnandı’yı sordu. Glucksmann, Auer’e gönderdiği mektupta İnandı’nın kaçırılması konusunda Kırgız makamları nezdinde girişimde bulunulmasını istedi.

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Mektupta İnsan Hakları Komite Başkan Yardımcısı unvanını kullan Raphael Glucksmann, İnandı’nın kaçırılması konusunda Kırgız makamları nezdinde girişim yapılması ve girişimlerin sonuçlarıyla alakalı bilgi verilmesini talep etti.

Glucksmann,  mektubunda Büyükelçi Auer’in “Kırgız Hükümetinden İnandı’nın kaybolması, nerede olduğunun bulunması, güvenliğinin temin edilmesi ve salınması konularında ne gibi çalışmalar yaptıklarını sormasını rica ettiği” öğrenildi.

Glucksmann mektubunda, Kırgız-Türk çifte vatandaşlığına sahip Orhan İnandı’nın 31 Mayıs’tan bu yana kayıp olmasının endişe verici olduğunu belirtti. Glucksmann, 25 yıldır Kırgızistan’da bulunan İnandı’nın bir öğretmen olduğu ve ülkedeki lise ve üniversite ağının kurucusu olduğuna dikkat çekti.


Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Fransız milletvekili Raphael Glucksmann.

Mektupta, İnandı’nın 2019 yılında Türk hükümeti tarafından Gülen Hareketiyle bağlantılı olmakla suçlandığı, Kırgız Dışişleri Bakan Yardımcısının da Türk Hükümetinin 2019 yılında İnandı’nın sınır dışı edilmesini talep ettiği bilgisini verdiği kaydedildi.

İnandı’nın eşinin, kimliğini açıklamayan bir kaynağa dayanarak kocasının Türk Büyükelçiliğinde tutulduğunu açıkladığını ifade eden Raphael Glucksmann’ın mektubunda şunlar kaydedildi:

“-Türk hükümetinin kaçırma, zorla kaybetme ve sınır ötesinde yakalama olaylarının dünya genelinde hızla arttığı, bunun endişe verici bir trend oluşturduğu ve AB’nin buna kesinlikle sessiz kalmaması gerektiği,

– Nitekim Mayıs ayında yayınlanan AP’nin Türkiye raporunda bu hususa dikkat çekildiği,

– Sonuç olarak, bu hususu Büyükelçinin Kırgız makamlarıyla gerçekleştireceği temaslarda dile getirmesini ve Kırgız Hükümetinden İnandı’nın kaybolması, nerede olduğunun bulunması, güvenliğinin temin edilmesi ve salınması konularında ne gibi çalışmalar yaptıklarını sormasını rica ettiği,

– Bu hususta Büyükelçinin cevabını ve girişimlerini beklediği”
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