AP, IŞİD'lilerin çocuklarını kabul etme kararı aldı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Suriye’deki IŞİD militanlarının çocuklarının geri getirilip getirilmemesi konusunda oylama yapıldı.







Yapılan oylamada IŞİD'lilerin çocuklarının getirilmesi yönünde 495 evet, 58 hayır ve 87 çekimser oy kullanılarak kabul edildi.





AP vekilleri, Suriye'deki IŞİD'lilerin çocuklarının insani durumuyla ilgili 'son derece endişeli' olduklarını açıkladı.





Avrupa Birliği'ne (AB) üye devletlerin, 'kendi aile durumlarını ve çocuğun çıkarlarını göz önünde bulundurarak' Suriye'ye taşınan vatandaşlarının tüm çocuklarını geri göndermeleri gerektiği belirtilerek yaş sınırının olmadığı ifade edildi.





Yapılan açıklamada, "AB ülkelerinin IŞİD'e katılan ailelerin çocuklarının rehabilitasyonunu ve yeniden bütünleşmesini teşvik etmesi önemlidir. Avrupa düzeyindeki koordinasyon eksikliği AP milletvekillerine zarar veriyor" denildi.







Belçikalı AP vekili Hilde Vautmans, IŞİD militanlarının çocuklarının geri getirilmesi yönünde oylamada evet yönünde oy verdiğini ve alınan kararı desteklediğini ve IŞİD militanlarının çocuklarının 'faillerin kararlarının mağduru olduğunu' söyledi.





Bir başka Belçikalı AP vekili Cindy Franssen ise, "Daha genel olarak, karar her çocuğun haklarının daha da güçlendirilmesini ve güvence altına alınmasını gerektirir. Koruma, tesis ve çocukların katılımı alanında büyük hedefler var. Bu tutuma umutsuzca ihtiyaç duyuluyor var" dedi.