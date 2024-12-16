AP Milletvekili Tom Berendsen: 'Toplumsal bütünlüğümüze önemli katkılar sağlıyorsunuz'

Tom Berendsen, Burgerhart Amsterdam Proje Koordinatörü Basri Doğan’ın İmpacvol Burgerhart “Etkili Vatandaşlık Projesi” kapsamında aldığı başarıyı yakından takip ettiğini belirterek şunları ekledi:





Brüksel AP’da ki ziyaret, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşirken, Doğan, Berendsen’e Avrupa Parlamentosu’nda ikinci dönem milletvekilliği görevi için başarılar diledi.Berendsen, geçen yıl Burgerhart Amsterdam’ın düzenlediği gemi iftar programına katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:“Amsterdam’da tarihi bir gemide düzenlenen o güzel iftar programına katılmak benim için anlamlı bir deneyim oldu. Bu etkinlik, toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneğiydi. Seçimlerin ardından ikinci dönemde de milletvekili seçilmekten dolayı mutluyum. Bugün burada sizleri ağırlamak ve tebriklerinizi almak beni gerçekten çok onurlandırdı.”“Sizler, vakıf olarak toplumsal bütünleşme adına önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Etkinlikleriniz, birlikte yaşama sanatına katkı sağlıyor. 2025 yılı 7 Mart Cuma günü düzenleyeceğiniz iftar programına katılmayı da büyük bir onur olarak görüyorum. Geçen yılki gibi güzel bir birliktelik olacağına inanıyorum. Yeni yılın, evrensel değerler çerçevesinde toplumsal dayanışmayı güçlendirmesini diliyorum.”Ziyaretin sonunda Basri Doğan, Tom Berendsen’e bir buket gül ve yeni yıl tebriği içeren bir kart takdim etti.