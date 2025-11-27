AP Raportörü Amor Fatih Altaylı'nın durumuna tepki gösterdi

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, gazeteci Fatih Altaylı’nın 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki göstererek, “Rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği olduğunu” ifade etti.



Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 158 gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bugün görülen ikinci duruşmada, 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini “Rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği olduğunu” ifadeleriyle eleştirdi.



Sanchez Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



“Bugün Türk gazeteci Fatih Altaylı ünlü YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddia edilen bir tehdit nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bu tamamen saçma; rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği.”