Samanyolu Haber /Gündem / AP Raportörü Amor: Yargı bağımsız değilse, hiçbir yatırımcı Türkiye’ye güvenemez /30 Mayıs 2025 10:38

AP Raportörü Amor: Yargı bağımsız değilse, hiçbir yatırımcı Türkiye’ye güvenemez

Türkiye'deki yargı sistemini eleştiren Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Yargı bağımsız değilse, hiçbir yatırımcı Türkiye’ye güvenemez. İş insanlarının siyasi nedenlerle gözaltına alınması yatırım ortamını zehirler” dedi.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Amor, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği hedefine ulaşmasının, demokrasi ve hukuk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçtiğini belirtti.

İmamoğlu’nun tutuklanmasını “AB süreciyle bağdaşmayan bir adım” olarak nitelendiren Amor, “Muhalefetin önde gelen isimlerinden birini hapse atarak AB’ye üye olamazsınız. Avrupa bunun farkında, siz de olun” ifadelerini kullandı.

“Yargı Bağımsız Değilse Yatırımcı Türkiye’ye Güvenemez”
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Amor, yabancı yatırımcının en çok yargı sistemine güven duyduğunda harekete geçeceğini vurguladı. “Görüşmelerimiz olumlu geçti, ancak yargı bağımsız değilse, hiçbir yatırımcı Türkiye’ye güvenemez. İş insanlarının siyasi nedenlerle gözaltına alınması yatırım ortamını zehirler” dedi.

Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında attığı bazı adımların anlaşılabilir olduğunu belirten Amor, buna karşın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının Avrupa’daki algıyı olumsuz etkilediğini söyledi.

‘AİHM Kararları Uygulanmalı’
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının Türkiye tarafından uygulanmasının önemine dikkat çeken Amor, yargının siyasi baskıdan uzak olması gerektiğini vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AP Raportörü Amor: Yargı bağımsız değilse, hiçbir... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:29:18