AP Raportörü Amor: Yargı bağımsız değilse, hiçbir yatırımcı Türkiye’ye güvenemez

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Amor, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği hedefine ulaşmasının, demokrasi ve hukuk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçtiğini belirtti.





İmamoğlu’nun tutuklanmasını “AB süreciyle bağdaşmayan bir adım” olarak nitelendiren Amor, “Muhalefetin önde gelen isimlerinden birini hapse atarak AB’ye üye olamazsınız. Avrupa bunun farkında, siz de olun” ifadelerini kullandı.





“Yargı Bağımsız Değilse Yatırımcı Türkiye’ye Güvenemez”

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Amor, yabancı yatırımcının en çok yargı sistemine güven duyduğunda harekete geçeceğini vurguladı. “Görüşmelerimiz olumlu geçti, ancak yargı bağımsız değilse, hiçbir yatırımcı Türkiye’ye güvenemez. İş insanlarının siyasi nedenlerle gözaltına alınması yatırım ortamını zehirler” dedi.





Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında attığı bazı adımların anlaşılabilir olduğunu belirten Amor, buna karşın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının Avrupa’daki algıyı olumsuz etkilediğini söyledi.





‘AİHM Kararları Uygulanmalı’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının Türkiye tarafından uygulanmasının önemine dikkat çeken Amor, yargının siyasi baskıdan uzak olması gerektiğini vurguladı.