AP Raportörü Amor'dan kayyım tepkisi: Demokrasiye açık bir saldırı

İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına yönelik tepkiler sürüyor.





Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı.





Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Şimdi sıra, son yerel seçimlerde DEM Parti'nin açık ara kazandığı Mardin, Batman ve Halfeti'de. İddialar ne olursa olsun, bu kayyum sistemi Türk hükümetinin demokrasiye açık bir saldırısıdır, halkın iradesini gasp etmektedir ve AB'nin buna net bir cevap vermesi gerekiyor."