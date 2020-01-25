AP Raportörü: Herkese terörist dersek, belki de hiç kimse terörist değildir

AKP hükümetine yaptığı sert eleştirilerle bilinen Kati Piri’den görevi devralan Avrupa Parlamentosu’nun yeni Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Türkiye’ye ilk ziyaretini tamamladı. Türkiye’de "terörizm" tanımının çok geniş tutulduğunu belirten Amor, “Eğer herkese terörist dersek, belki de hiç kimse terörist değildir” dedi.





T24'ten Metin Kaan Kurtuluş ve İsmail Ahmet Yeniçeri'nin haberine göre, Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Sánchez Amor, "terör" kavramının Türkiye’de geniş bir şekilde yapılmasına örnekler vererek, “Bir Twitter hesabıyla eleştiri yapan öğrenciyle gerçek bir terörist aynı kapsama giriyor. İnternet hesabından tweet yazan öğrenciyle Akçakale’ye havan topu atanı aynı kefeye koyarsak bunu anlamamız mümkün olmuyor” diye konuştu.





Amor, “Eğer herkese terörist dersek, belki de hiç kimse terörist değildir. Herkese terörist dersek, gerçek teröristleri aklamış oluruz” dedi.





Amor’un Türkiye’ye ilk ziyaretinde görüştüğü isimlerin geniş yelpazeden olması da dikkat çekti. Yeni raportör Ankara ile İstanbul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Meclis’teki muhalefetin temsilcileri, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle görüştü.





Kendisine bu görüşmeler sebebiyle “AB’nin yaklaşımında değişiklik mi var?” diye sorulan Amor, “Esasında üyelik görüşmeleri sürecinin tüm aşamalarında toplumun bütün kesimleriyle muhatap olduk” dedi ve ekledi; “Türkiye’nin AB’de yer alması sayesinde AB’nin de Türkiye’yle birlikte imajı tamamlanmış olacak. Gerek İmamoğlu (CHP), gerek Şahin’i (AKP) bu süreçte daha fazla rol almaları konusunda cesaretlendirdim.”





Basın toplantısından önce T24’e özel açıklamalarda da bulunan Sánchez Amor, Avrupa Birliği’nin üyelik müzakerelerinde direkt muhatabının hükümet olduğunu söylerken, buna ek olarak başka kanallar ve yollar aranabileceğini” dile getirdi.





Cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın AİHM kararlarına rağmen serbest bırakılmamasıyla ilgili sorularını yanıtlayan raportör, Türkiye’nin Brüksel’e doğru mesajı göndermek için Kavala ve Demirtaş gibi davalarda AİHM’in kararlarını uygulaması gerektiğini söyledi. Basın toplantısında da bu konuya değinen ve benzer ifadeler kullanan Amor, AİHM’in verdiği kararların Avrupa’nın değerlerini temel alan kararlar olduğunu dile getirdi. Sánchez Amor, Adalet Bakanı Gül ile yaptıkları görüşmede İnsan Hakları Eylem Planı ve yargı reformunun da gündeme geldiğini ifade etti.





Kavala davasından bahsederken “durumu anlamakta zorluk çektiklerini” söyleyen Amor, Gezi döneminde protestoculara “çapulcu” diye de hitap edildiğini hatırlatarak “Gezi eylemlerinin hükümeti devirmeyi hedeflediğine dair kanıtlar göremediğini” söyledi.





'TÜRKİYE GÜNDEMİNE REFORMLARI ALMALI'





Basın toplantısında da AB’nin Türkiye’de reform isteğini vurgulayan Sánchez Amor, T24’e yaptığı açıklamalarda Türkiye siyasetini çok iyi tanıdığını belirterek, “Şimdilerde gözlemlediğim şey Türkiye’nin darbe girişimi sonrası içine düştüğü gergin durumu atlatması gerektiği. Bence Türkiye şimdi yeni bir söylemle insan hakları, kişisel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü gibi konularda reformları gündemine almalı” diye konuştu.





Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendiren Amor, “Türkiye ile AB arasında var olan güven eksikliğini aşmak için daha fazla ve daha iyi bir iletişime ihtiyacımız var. Bu nedenle, her seviyede siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması gerekiyor. Diyaloğumuzu geliştirmenin önemli olduğu kanaatindeyim; örneğin bu, yerel düzeyde belediyeler, üniversiteler ve diğer aktörler arasında işbirliğini kuvvetlendirmek yoluyla gerçekleştirilebilir. Ayrıca, parlamentolar düzeyindeki temasımızı da daha fazla güçlendirmeliyiz” dedi.