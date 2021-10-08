AP Türkiye Raportörü Amor: Beyaz sandalyedeki o adamın fotoğrafını unutamadım

HDP İstanbul İl binasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından, “2 saate yakın süren görüşmede partimize baskılar ve ülkedeki tüm hukuksuzlukları anlattık” paylaşımında bulundu.

Gergerlioğlu, Amor’un cezaevinde hayatını kaybeden KHK’lı polis Mustafa Kabakçıoğlu’nu hatırlatarak ‘beyaz plastik sandalyede ölen o adamın fotoğrafını unutamadım’ dediğini ifade etti.

Görüşmenin detaylarına ilişkin Kronos’un sorularını cevaplayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, AP Raportörü Nacho Sânchez Amor’un Türkiye’deki süreci yakından takip ettiğini belirtti. Gergerlioğlu, “Görüşme gayet iyi geçti. Bir saat planlanmıştı, iki saate yakın sürdü. Benim yargısal süreci, cezaevi sürecini yakından takip etmiş, üzüntülerini bildirdi. Ben de yaşadıklarımla ilgili bilgi verdim, partimize kapatma davası, Kobani davasıyla ilgili bilgiler verdik, detayları aktardık. Ayrıca Türkiye’de KHK’lılara yapılan zulmü anlattım, bunun bir Nazi uygulaması olduğunu söyledim. İnsanların açlıkla terbiye edilmeye çalışıldığını aktardım” diye konuştu.

MUSTAFA KABAKÇIOĞLU’NUN BEYAZ SANDALYEDE ÖLÜMÜNÜ UNUTMAMIŞ’

Gergerlioğlu, kendisi konuyu gündeme getirmeden, AP Raportörü Amor’un “unutamadım” diyerek “beyaz plastik sandalyede ölen adamı” anlatıp üzüldüğünü belirterek, “O beyaz plastik sandalyede ölen adamın fotoğrafını unutamadığını söyledi. Ben söylemeden önce kendisi söyledi, unutamadım o fotoğrafı dedi. Üzüldüğünü görünce ben de Mustafa Kabakçıoğlu’yla ilgili detayları kendisine anlattım.Suç duyurularına takipsizlik verildiğini, bakanlığın müfettiş görevlendirdiğini ancak bunca zaman geçmesine rağmen bir sonuç çıkmadığını anlattım” şeklinde konuştu.





‘AYŞE ÖZDOĞAN VE MEHMET EMİN ÖZKAN ÖRNEKLERİNİ ÖZELLİKLE VERDİK’

Amor’un uzun süredir kendisini takip ettiğini söylediğini aktaran Gergerlioğlu, “‘Zaten sizi takdir ediyorum, iyi bir insan hakları savunucusu olduğunuzu biliyorum’ dedi. Türkiye’deki insan kaçırmalar, işkenceler konusunda bilgiler verdik. İktidarın bu konudaki duyarsızlığını anlattık. Cezaevlerinde yaşananlar, denetimlik serbestlik verilmemesi, açık kapalı görüş sorunlarını, ihlaller, çıplak arama, hasta mahpuslar konusunu anlattık. Özellikle de Ayşe Özdoğan ve Mehmet Emin Özkan örneklerini verdik. O da bu vakaları bildiğini, yakından takip ettiğini ve etkilendiğini söyledi” dedi.





‘BİR AVRUPALININ YANINDA ‘NAZİ UYGULAMASI YAPILIYOR’ DEMEK KADAR AĞIR BİR ELEŞTİRİ OLAMAZ’

Gergerlioğlu, AP Raportörünün, Türkiye’deki anti-demokratik uygulamaların farkında olduğunu düşündüğünü belirterek, şu bilgileri verdi: “Söylediklerimizi ilgiyle dinlediler, yardımcıları da aktardıklarımızı not aldılar. ‘Durumun farkındayız’ dediler. Ocak ve Şubat ayında tekrar Türkiye’ye geldiklerinde yeniden görüşmeler yapacaklarını söylediler.Anladığım kadarıyla olayın vehametinin tamamen farkında. KHK’lılar konusu gündeme geldiğinde bunun bir Nazi uygulaması olduğunu açık açık söyledik. Bir Avrupalının yanında ‘Nazi uygulaması yapılıyor’, demek kadar ağır bir eleştiri olamaz. Kendisi anladığım kadarıyla bahsettiğimiz bu konuları yakından takip ediyorlar.”