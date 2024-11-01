Samanyolu Haber /Gündem / AP Türkiye Raportörü Amor, Esenyurt kayyımına yaptırım uygulanmasını istedi /01 Kasım 2024 09:57

AP Türkiye Raportörü Amor, Esenyurt kayyımına yaptırım uygulanmasını istedi

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Sanchez Amor, "Demokratik olarak seçilmiş bir belediye başkanının yerine geçmeyi kabul eden herhangi bir kayyım kişisel olarak yaptırıma tabi tutulmalı" dedi.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyım atanmasının ardından konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

Ahmet Özer'in yerine vali yardımcısı Can Aksoy'un kayyım olarak atanmasını eleştiren Sánchez Amor, "Esenyurt'ta (İstanbul Türkiye) olduğu gibi demokratik olarak seçilmiş bir belediye başkanının yerine geçmeyi kabul eden herhangi bir kayyım, Avrupa Birliği (AB) HHRR'nin İhlali için Magnitsky Yasası uyarınca kişisel olarak yaptırıma tabi tutulmalıdır. Eğer bir Belediye Başkanı'nın yerine başkası geçmek durumunda ise bu, kazanan partiden yerel bir meclis üyesi olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. 

'Magnitsky Yasası' olarak bilinen düzenleme, dünyanın herhangi bir yerinde insan hakları ihlalinde bulunanlara yönelik bireysel yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor. Aralık 2018'de Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Hollandalı üyelerin önerisiyle gündeme gelen düzenlemeye, AB dışişleri bakanları tarafından da tam destek gelmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AP Türkiye Raportörü Amor, Esenyurt kayyımına yaptırım... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:25:43