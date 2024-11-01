AP Türkiye Raportörü Amor, Esenyurt kayyımına yaptırım uygulanmasını istedi

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyım atanmasının ardından konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.





Ahmet Özer'in yerine vali yardımcısı Can Aksoy'un kayyım olarak atanmasını eleştiren Sánchez Amor, "Esenyurt'ta (İstanbul Türkiye) olduğu gibi demokratik olarak seçilmiş bir belediye başkanının yerine geçmeyi kabul eden herhangi bir kayyım, Avrupa Birliği (AB) HHRR'nin İhlali için Magnitsky Yasası uyarınca kişisel olarak yaptırıma tabi tutulmalıdır. Eğer bir Belediye Başkanı'nın yerine başkası geçmek durumunda ise bu, kazanan partiden yerel bir meclis üyesi olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.





'Magnitsky Yasası' olarak bilinen düzenleme, dünyanın herhangi bir yerinde insan hakları ihlalinde bulunanlara yönelik bireysel yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor. Aralık 2018'de Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Hollandalı üyelerin önerisiyle gündeme gelen düzenlemeye, AB dışişleri bakanları tarafından da tam destek gelmişti.