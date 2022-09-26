AP Türkiye raportörü Amor, İHD ve Cumartesi Anneleri'ni ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde Cumartesi Anneleri’ni ziyaret etti. Amor, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye’de terörist olarak yaftalanmak çok kolay" diyerek "Türk vatandaşlarına mesajım şu: Haklarınız var, aynı Cumartesi Anneleri gibi. Ve onlar bu haklarını tutarlı bir şekilde savunuyorlar. Siz de aynısını yapmalısınız" ifadelerini kullandı.





Görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Amor, "Cumartesi Anneleri anayasal haklarını kullanıyor, gözaltında kaybedilenlerin akıbetini öğrenmek için uzun yıllardır mücadele veriyorlar. Sadece hakikat talep eden bu insanlardan yetkililer niye korkuyor, topluma tehdit olarak nasıl değerlendiriyor, anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.





Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Cumartesi Anneleri'nin 21 Eylül’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde yapmak istedikleri basın açıklamasının engellenmesi ve 16 kişinin gözaltına alınmasını eleştirdi.





Amor, şöyle dedi:





"Türk yargısı kendisine bir kez daha kara bir leke sürdü. Sadece anayasal haklarını kullanan bu insanlarla ilgili sorun nedir, bu korku neden?





Türk Anayasası geçen hafta aniden askıya mı alındı? Bu denli güçlü bir devlet ve yargı, başka bir şey değil, bilgi talep eden normal insanlara, sade vatandaşlara nasıl böyle davranabilir, anlamıyorum.





Olabilecek en barışçıl şekilde eylem yapan bu insanlardan bir tür korku duyuyor sanırım yetkililer. Eleştiriye yönelik bu tür bir engelleme, bazen diğer yurttaşlara da bir mesaj içerir.





Benim ise Türk vatandaşlarına mesajım şu: Haklarınız var, aynı Cumartesi Anneleri gibi. Ve onlar bu haklarını tutarlı bir şekilde savunuyorlar. Siz de aynısını yapmalısınız.





Haklarınız var. Bir anayasanız var. Haklarınızı kullanma hakkınız var, aynı uzun yıllar boyunca, toplumun tamamının saygısını kazanarak Cumartesi Anneleri’nin yaptığı gibi. Kimse onları teröristlerle yan yana düşünemez. Türkiye’de terörist olarak yaftalanmak çok kolay."