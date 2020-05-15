Samanyolu Haber /Gündem / AP Türkiye Raportörü Amor'dan 'kayyım' tepkisi /15 Mayıs 2020 16:17

AP Türkiye Raportörü Amor'dan 'kayyım' tepkisi

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İçişleri Bakanlığı'nın bugün 4 HDP'li belediye başkanını görevden alıp, yerine kayyım atamasına tepki gösterdi.

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Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Amor, "Daha önce Avrupa Konseyi'nin de belirttiği gibi, Türk. yetkililere belediye başkanlarını görevden almayı bırakma çağrısından bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Amor, "Yerel konseylere en azından geçici belediye başkanı belirleme hakkı verilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

AP raportörü, "Demokrasinin temellerinin inanılırlığı tehlike altında" dedi.

Bu sabah haklarında yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Muş'un Korkut İlçesi Altınova Belediye Başkanı Casim Budak ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca gözaltına alınan belediye başkanlarının yerlerine kayyım atandı. 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana kayyım atanan HDP'li belediye sayısı 45'e yükselmiş oldu.

Kayyım atanan HDP'li belediyeler
31 Mart yerel seçimlerinden sonra kayyım atanan HDP'li belediyeler şöyle:

* Diyarbakır Büyükşehir
* Mardin Büyükşehir
* Van Büyükşehir
* Hakkari Belediyesi
* Yüksekova Belediyesi
* Kulp Belediyesi
* Kayapınar Belediyesi
* Bismil Belediyesi
* Kocaköy Belediyesi
* Karayazı Belediyesi
* Nusaybin Belediyesi
* Erciş Belediyesi
* Cizre Belediyesi
* Saray Belediyesi
* Kızıltepe Belediyesi
* İpekyolu Belediyesi
* Yenişehir Belediyesi
* Hazro Belediyesi
* İdil Belediyesi
* Akpazar Belediyesi
* Batman Belediyesi
* Silvan Belediyesi
* Eğil Belediyesi
* Lice Belediyesi
* Ergani Belediyesi
* Güroymak Belediyesi
* Halfeli Belediyesi
* Gökçebağ Belediyesi
* Sur Belediyesi
* İkiköprü Belediyesi
* Mazıdağı Belediyesi
* Savur Belediyesi
* Bulanık Belediyesi
* Varto Belediyesi
* Suruç Belediyesi
* Başkale Belediyesi
* Muradiye Belediyesi
* Özalp Belediyesi
* Altınova Belediyesi
* Siirt Belediyesi
* Iğdır Belediyesi
* Korkut Belediyesi
* Kurtalan Belediyesi
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