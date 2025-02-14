Samanyolu Haber /Dünya / AP Türkiye raportörü Sánchez Amor: Türkiye’deki demokrasi dışı uygulamaların temeli 15 Temmuz /14 Şubat 2025 22:40

AP Türkiye raportörü Sánchez Amor: Türkiye’deki demokrasi dışı uygulamaların temeli 15 Temmuz

AP Türkiye raportörü Sánchez Amor, Erdoğan hükümetinin kayyum uygulamalarını eleştirirken bu demokrasi dışı politikaların temelinin 15 Temmuz’a dayandığını söyledi. Sánchez Amor ayrıca “Bu kadar acı ve zulüm olmasa Türkiye’deki otoriterlik saçmalık sınırlarını zorluyor” dedi.

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TR724’ten Ersan Kır’ın haberine göre, AP Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, yerel seçimlerden bu yana 10 muhalif belediye başkanının görevden alındığı ve yerlerine Erdoğan hükümetinden yetkililer atandığını hatırlattı. “Bu, demokrasinin temeline yönelik açık bir saldırıdır!” diyen İspanyol vekil, Türkiye’deki demokratik bozulmanın endişe verici seviyede olduğunu dile getirdi.

Amor, Strazbourg’daki Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada uygulanan politikalarının kökeninin 15 Temmuz sonrasındaki OHAL dönemine ait olduğunu söyledi. Amor, bu uygulamaların Kürtlere de uygulandığının altını çizerken 8 yıldan daha uzun süre geçmiş olmasına rağmen OHAL düzenlemelerin hala pratikte kullanılmasına tepki gösterdi. Kayyum atamalarının her seçim sonrasında tekrar uygulandığına da değinen Avrupa Parlamentosu raportörü, ayrıca kayyumluk görevine seçimi kazanan partiden değil, seçimi kaybeden Erdoğan’ın partisinden isimlerin atandığına dikkat çekti.

Türkiye’deki otoriterlik saçmalık sınırlarını zorluyor

Türkiye’deki otoriter yönetiminin saçma ve gülünç bir karakterinin olduğunu ifade eden Sánchez Amor, bir televizyon dizisinde terörist rolünü oynadığı için suçlandığını ifade etti. Bu durumun Charlie Chaplin’in Hitler rolü yaptığı için nefret suçu işlemekle suçlanması gibi şey olduğunu söyleyerek durumun garipliğine dikkat çekti.

Raportör, Türkiye’de medyanın kötü haberleri yapmaması yönünde uyarıldığına da dikkat çekerken “bu gibi uygulamalarla hala AB’nin kapısını çalıyorlar” diyerek tepki gösterdi.



İşte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra kayyım atanan belediyeler ve partileri:

Kayyım Atanan Belediyeler

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra bugüne kadar toplamda 10 belediyeye kayyım atandı. Bu belediyeler ve önceki başkanları şunlardır:

Hakkari Belediyesi – DEM Partili Mehmet Sıddık Akış yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı.
Esenyurt Belediyesi (İstanbul) – CHP’li Ahmet Özer yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi – DEM Partili Ahmet Türk yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun getirildi.
Batman Belediyesi – DEM Partili Gülistan Sönük yerine Batman Valisi Ekrem Canalp atandı.
Halfeti Belediyesi (Şanlıurfa) – DEM Partili Mehmet Karayılan yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.
Tunceli Belediyesi – DEM Partili Cevdet Konak yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu atandı.
Ovacık Belediyesi (Tunceli) – DEM Partili Mustafa Sarıgül yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.
Bahçesaray Belediyesi (Van) – DEM Partili Ayvaz Hazır yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun getirildi.
Akdeniz Belediyesi (Mersin) – DEM Partili Hoşyar Sarıyıldız yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener atandı.
Siirt Belediyesi – DEM Partili Sofya Alağaş yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya kayyım olarak atandı.

Ayrıca, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındı ancak yerine İçişleri Bakanlığı değil, Belediye Meclisi tarafından Ömer Rasim Şişman getirildi.
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