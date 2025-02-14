AP Türkiye raportörü Sánchez Amor: Türkiye’deki demokrasi dışı uygulamaların temeli 15 Temmuz

Türkiye’deki otoriterlik saçmalık sınırlarını zorluyor





Kayyım Atanan Belediyeler





TR724’ten Ersan Kır’ın haberine göre, AP Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, yerel seçimlerden bu yana 10 muhalif belediye başkanının görevden alındığı ve yerlerine Erdoğan hükümetinden yetkililer atandığını hatırlattı. “Bu, demokrasinin temeline yönelik açık bir saldırıdır!” diyen İspanyol vekil, Türkiye’deki demokratik bozulmanın endişe verici seviyede olduğunu dile getirdi.Amor, Strazbourg’daki Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada uygulanan politikalarının kökeninin 15 Temmuz sonrasındaki OHAL dönemine ait olduğunu söyledi. Amor, bu uygulamaların Kürtlere de uygulandığının altını çizerken 8 yıldan daha uzun süre geçmiş olmasına rağmen OHAL düzenlemelerin hala pratikte kullanılmasına tepki gösterdi. Kayyum atamalarının her seçim sonrasında tekrar uygulandığına da değinen Avrupa Parlamentosu raportörü, ayrıca kayyumluk görevine seçimi kazanan partiden değil, seçimi kaybeden Erdoğan’ın partisinden isimlerin atandığına dikkat çekti.Türkiye’deki otoriter yönetiminin saçma ve gülünç bir karakterinin olduğunu ifade eden Sánchez Amor, bir televizyon dizisinde terörist rolünü oynadığı için suçlandığını ifade etti. Bu durumun Charlie Chaplin’in Hitler rolü yaptığı için nefret suçu işlemekle suçlanması gibi şey olduğunu söyleyerek durumun garipliğine dikkat çekti.Raportör, Türkiye’de medyanın kötü haberleri yapmaması yönünde uyarıldığına da dikkat çekerken “bu gibi uygulamalarla hala AB’nin kapısını çalıyorlar” diyerek tepki gösterdi.İşte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra kayyım atanan belediyeler ve partileri:31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra bugüne kadar toplamda 10 belediyeye kayyım atandı. Bu belediyeler ve önceki başkanları şunlardır:– DEM Partili Mehmet Sıddık Akış yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı.– CHP’li Ahmet Özer yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı.– DEM Partili Ahmet Türk yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun getirildi.– DEM Partili Gülistan Sönük yerine Batman Valisi Ekrem Canalp atandı.– DEM Partili Mehmet Karayılan yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.– DEM Partili Cevdet Konak yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu atandı.– DEM Partili Mustafa Sarıgül yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.– DEM Partili Ayvaz Hazır yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun getirildi.– DEM Partili Hoşyar Sarıyıldız yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener atandı.– DEM Partili Sofya Alağaş yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya kayyım olarak atandı.Ayrıca, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındı ancak yerine İçişleri Bakanlığı değil, Belediye Meclisi tarafından Ömer Rasim Şişman getirildi.