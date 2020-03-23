Samanyolu Haber /Dünya / AP Türkiye raportöründen kritik uyarı /23 Mart 2020 21:02

AP Türkiye raportöründen kritik uyarı

Koronavirüs nedeniyle tüm dünya alarm halinde. Hızla yayılan virüs nedeniyle Türkiye’de zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması yönünde uyarılar yapılıyor. 65 yaş üstünün de sokağa çıkmaları kısıtlandı. Çok sayıda işletme geçici olarak kapatılırken, dev mağazalar da kepenk indirdi bu süreçte.

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Türkiye’de virüsün yayılmasından endişe edilen bir yer de kapasitesinin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunduran cezaevleri.3. Yargı Paketi kapsamında çok sayıda kişiye tahliye yolunun açılacağının konuşulduğu Türkiye için Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’dan çağrı geldi.

 Amor, "Haberlerde koronavirüs ile mücadele kapsamında Türk hükümetinin cezaevinde bulunan bir çok tutukluya yönelik af getirme planları konuşuluyor. Haksız yere tutuklanan yüzlerce gazeteci, akademisyen, avukat ve insan hakları savunucularını serbest bırakma zamanı” dedi.

Nacho Sanchez Amor, HDP’li belediyelere kayyım atanmasına da tepki gösterdi ve "Bu zor zamanlarda bile hükümetin halkın iradesini hiçe sayarak yerel demokrasiyi ihlal etmesi anlaşılır bir durum değil” ifadelerini kullandı.

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