AP Türkiye raportöründen kritik uyarı

Türkiye’de virüsün yayılmasından endişe edilen bir yer de kapasitesinin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunduran cezaevleri.3. Yargı Paketi kapsamında çok sayıda kişiye tahliye yolunun açılacağının konuşulduğu Türkiye için Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’dan çağrı geldi.





Amor, "Haberlerde koronavirüs ile mücadele kapsamında Türk hükümetinin cezaevinde bulunan bir çok tutukluya yönelik af getirme planları konuşuluyor. Haksız yere tutuklanan yüzlerce gazeteci, akademisyen, avukat ve insan hakları savunucularını serbest bırakma zamanı” dedi.





Nacho Sanchez Amor, HDP’li belediyelere kayyım atanmasına da tepki gösterdi ve "Bu zor zamanlarda bile hükümetin halkın iradesini hiçe sayarak yerel demokrasiyi ihlal etmesi anlaşılır bir durum değil” ifadelerini kullandı.



