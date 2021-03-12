AP Türkiye'nin Suriye'deki varlığını 'işgal' olarak tanımladı

'Suriye çatışması-ayaklanması ardından geçen 10 yıl' başlıklı karar tasarısı AP'de kabul edildi. Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen karar tasarısında, Türkiye’ye Suriye’den ‘asker çekme’ çağrısı yapıldı. “Suriye Demokratik Güçleri’nin bir müttefik olarak IŞİD ile mücadeledeki katkısının öneminin altını çiziyoruz” ifadelerine yer verilen raporda, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki varlığı ‘işgal’ olarak tanımlandı.





"TÜRKİYE, ORTA DOĞU’DA BARIŞI TEHLİKEYE ATIYOR"





Tasarıda Türkiye’nin bu bölgeyi ‘yasa dışı şekilde işgal ettiği’ ve bunun Suriye’de, Orta Doğu’da, Doğu Akdeniz’de ‘barışı tehlikeye attığı’ belirtildi.





ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun desteklendiği aktarılan tasarıda, “Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bir müttefik olarak IŞİD ile mücadeledeki katkısının öneminin altını çiziyoruz” denildi. Raporda, Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin yanı sıra Rusya, İran ve Türkiye’nin de insan hakları ihlallerinde bulunduğunu ileri sürülürken, bu ihlallerin ‘şiddetle kınandığı’ kaydedildi.





"SURİYE’DEKİ İNSANİ KRİZ ENDİŞE VERİCİ"







Milletvekilleri, Suriye’deki insani krizin endişe verici olduğunu ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde ateşkes izleme mekanizması kurulması gerektiğini belirtti. Suriye’de sağlık merkezlerine yönelik saldırılan ülkenin sağlık sistemini yok ettiği aktarıldı.





Öte yandan Suriye’nin güvenli olmadığı için dönüşlerin gönüllü olması, Suriyelilere verilen koruma statüsünün değiştirilmemesi gerektiğini kaydedildi ve Suriye’de bulunan Avrupa Birliği (AB) ülkesi vatandaşı çocukların ülkelerine getirilmesi istendi.