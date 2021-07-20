Samanyolu Haber /Dünya / AP Yardımcısı'ndan Macaristan ve Polonya teklifi /20 Temmuz 2021 13:07

AP Yardımcısı'ndan Macaristan ve Polonya teklifi

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Katarina Barley, "demokrasiye zarar veren" Macaristan ve Polonya'ya karşı önlemler talep etti. Barley, "AB finansmanı kesilsin" dedi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Katarina Barley, Avrupa Birliği Komisyonu'nun üye ülkelerde hukuki durumu ele alan raporun açıklanması öncesinde, Birlik üyeleri Macaristanve Polonya'ya AB finansmanının kesilmesini istedi. Barley, "Ancak burada önemli olan öncelikle önlemlerin toplumu değil, hükümetleri hedef alması" dedi.

Funke Medya Grubu'na konuşan Barley, bu çağrısına gerekçe olarak Macaristan ve Polonya'da demokrasiye verilen zararları gösterdi. Her iki ülkede "demokratik değerlerde açık olduğunu" belirtti.

"Artık Macaristan'da demokrasiden bahsedilemiyor"

Macaristan Başbakanı Victor Orban'a atıfta bulunan Barley, "O ve onun hükümeti demokrasiyi ayakta tutan tüm sütunlarda, artık Macaristan'da demokrasiden bahsedilemeyecek kadar ağır değişiklikler yaptı" dedi.

AP Başkan Yardımcısı Barley, buna örnek olarak Macaristan'da 18 yaş altındakilerin bir takım kitap ve bilgilere erişimini engelleyen yasayı gösterdi. Yasaya göre18 yaş altındaki bireyler eşcinsellik ya da "cinsiyet değişimini anlatan" ve "propagandasını yapan" kitap ve bilgilere erişemiyor.

Yine Macaristan'da basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları hatırlatan Barley, Polonya'da da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğuna dikkat çekti.

Macaristan ve Polonya hükümetleri uzun yıllardır yargıya müdahale etmekle suçlanıyor. Bu durumun AB değer ve standartlarıyla uyumlu olmadığına dikkat çeken Avrupa Birliği Komiyonu geçen hafta Polonya ve Macaristan yasal işlem başlattı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de iki hafta önce konuya yönelik yaptığı açıklamada, sürecin sonunda, hukuk devleti ihlallerinin AB'nin mali çıkarlarını etkileme riski olduğunun anlaşılması halinde, önlemlerin devreye gireceğini ifade etmişti.

AB Komisyonu bugün üye ülkelerdeki basın özgürlüğü, demokrasi, yolsuzlukla mücadele konusundaki durumu ortaya koyan yıllık raporu açıklayacak. 
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