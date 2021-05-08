Samanyolu Haber /Gündem / "Apar topar erken seçime gidecekler" /08 Mayıs 2021 12:06

"Apar topar erken seçime gidecekler"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Yönetemediklerini görecekler, gördükleri anda da apar topar erken seçime gidecekler. Çok uzamasın diye temenni ediyorum” dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Fox TV’de Çalar Saat Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu. ‘Erken seçim’ sorusunu yanıtlayan Öztrak, iktidarın artık yönetemediğini söyledi, mecburen erken seçime gidileceğini belirtti. Öztrak, “Bu yönetemezlikle, bu ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybetmiş olan iktidarla, siyaset üretemeyen iktidarla erken seçim mecburen çok kısa zamanda olur. Bunları bu işleri düzeltecek bir şeyi kalmadı” diye konuştu.

“Yaptıkları anayasa değişikliğiyle o noktaya getirdiler işi”

“Şu tarih bu tarih demek zor. Sandığı millet istiyor. Erken seçim kararını da bu hükûmet verecek, Erdoğan’ın şahsım hükümeti verecek. Çünkü yaptıkları anayasa değişikliğiyle o noktaya getirdiler işi” diyen Öztrak, “Yönetemediklerini görecekler, gördükleri anda da apar topar erken seçime gidecekler. Çok uzamasın diye temenni ediyorum aksi takdirde milletimizin sırtındaki yük her gün artacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP olarak seçime hazır olduklarını söyleyen Öztrak, “Seçimden sonra da bu ülkeyi süratle düze çıkarmaya, bu ülkeyi yeniden refaha kavuşturmaya hazırız” diye konuştu.
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