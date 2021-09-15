Samanyolu Haber /Gündem / Apartmandakiler masum... /15 Eylül 2021 12:13

Apartmandakiler masum...

Saadet Partisi’nin ‘Gerçek enflasyon hikayesinden uyarlanmıştır’ başlıklı videosunda ‘Apartmandakiler Masum’ denilerek vatandaşın alım gücü karşısında İstanbul'da artan kira fiyatları eleştirildi.

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'da artış gösteren kiralarla alakalı video hazırladı. Ev arayan vatandaşların ve kiracıların yaşadığı sıkıntılara değinilen videoda TRT'nin fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'na göndermede bulunuldu.

‘KİRA TUTARLARI ASGARİ ÜCRETLE YARIŞMAMALIDIR’

Saadet Partisi’nin ‘Gerçek enflasyon hikayesinden uyarlanmıştır' ibaresiyle yayınladığı videoda, “İstanbul'da 100 binden fazla insan kiralık ev arıyor. 2021 yılında ev kiraları yaklaşık yüzde 50 arttı. Çoğunlukla, öğrenciler ve yeni evlenen çiftler kiralık ev bulmakta zorlanıyor. İnsanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma hakkı kolaylaştırılmalıdır. Çalışan insanların yüzde 38'i asgari ücretle geçim mücadelesi verirken kira tutarları asgari ücretle yarışmamalıdır” ifadeleri yer aldı.
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Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

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