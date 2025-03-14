Samanyolu Haber /Dünya / AP'de Filistin gerilimi: 'Ben Filistinlilerden bahsederken kıkırdıyordunuz...' /14 Mart 2025 13:20

AP'de Filistin gerilimi: 'Ben Filistinlilerden bahsederken kıkırdıyordunuz...'

AP Milletvekili Marc Botenga, AP Genel Kurulunda Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle kötüleşen insani durumun görüşülmesi sırasında Avrupa Birliği (AB) Konseyini temsil eden Bakan Adam Szlapka'nın şakalaşması üzerine sert bir tepki gösterdi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, AP Genel Kurulunda Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle kötüleşen insani durumun görüşülmesi sırasında Avrupa Birliği (AB) Konseyini temsil eden Polonyalı Bakan Adam Szlapka'nın şakalaşması üzerine tepki göstererek, bu tavrın Filistinlilere yönelik bir küçümseme olduğunu ve AB'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

AP'nin etkili ve Gazze konusunda en çok ses yükselten milletvekillerinden Botenga, AP Genel Kurulundaki Gazze konulu oturumda konuşma yapmak üzere söz aldı.

Bu sırada Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Polonya'nın Avrupa İşleri Bakanı Szlapka'nın güldüğünü fark eden Botenga, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle Konseyden gülmeyi bırakmasını isteyebilir miyim? Kim bilir kaç Filistinlinin öldüğü ve hala açlıktan ölmeye devam ettiği konuşulurken gülüyordunuz. Şaka yapıyorsunuz ve gülüyorsunuz. Bu, komik değil. Filistinliler de insandır. Kendinizden utanmalısınız ve bu AB'nin karakteristiğidir. Şu anda Filistinlileri umursamıyorsunuz."

Belçikalı Milletvekili Botenga, Szlapka'nın oturumun başında Konsey adına söz aldığı sırada Gazze'deki durumun kötüleştiğini dile getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Durumun kötüye gittiğini söylemeyi başardınız ancak neden kötüleştiğinden bahsetmediniz. Neden kötüleşiyor? Çünkü İsrail, tüm insani yardımları, tüm yiyecekleri ve hatta elektriği engelliyor. Bunun anlamı nedir? Elektriğin olmaması, arındırma tesislerinin olmaması, dolayısıyla suyun olmaması. Siz orada kıkırdıyorsunuz. Bu, nasıl olabilir? Avrupa'daki bu suç ortaklığı ve Filistinlilerin yaşamlarına karşı bu saygısızlık nasıl olabilir? Bunun durması gerekiyor çünkü pişman olacaksınız."

"İKİYÜZLÜ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Cumhuriyet'te yer alan habere göre "AP'nin Genel Kurulunda İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de kötüleşen insani durum tartışıldı" diyen Botenga, şunları söyledi:

"Parlamentonun birçok üyesi, halka dayatılan insanlık dışı ve suç niteliğindeki acılara dikkati çekti ancak bu son derece hassas tartışmanın ortasında AB Başkanlığı temsilcisi, Polonyalı Bakan Adam Szlapka, meslektaşıyla şakalaşmaya başladı. Birkaç konuşma sırasında düpedüz gülüyordu. İnsan hayatına, Filistinlilere insan olarak böylesine bir küçümseme tam bir skandaldır. (Szlapka'nın tavrı) Avrupa'nın evrensel insan haklarından bahsettiğinde ne kadar ikiyüzlü olduğunu gösteriyor. Szlapka ve meslektaşı, derinden utanmalı ve özür dilemeli."


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