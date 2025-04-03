Samanyolu Haber /Gündem / AP'de İmamoğlu rahatsızlığı: Türkiye’de açık bir otoriter sürüklenme ile karşı karşıyayız /03 Nisan 2025 10:22

AP'de İmamoğlu rahatsızlığı: Türkiye’de açık bir otoriter sürüklenme ile karşı karşıyayız

Türkiye'nin AB üyeliği için yalnızca askeri güç değil, aynı zamanda demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlere uyum sağlanması gerektiğini vurgulayan AP Türkiye Raportörü Amor, "Türkiye'de açık bir otoriter sürüklenme içinde olan diğer ülkelerle aynı ikilemle karşı karşıyayız" dedi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinin karmaşıklığını vurguladı. Amor, Türkiye’deki mevcut siyasi atmosferde, hükumet yanlısı medyanın çoğunda, “Askerî gücümüz AB’ye üyeliğin kapılarını açacak” şeklinde yorumların yapıldığını belirtti. Bu bağlamda, Amor, Türkiye’nin AB üyeliği için belirli bir yol haritası olduğunu ve bu yolun tutuklu siyasi figürlerin serbest bırakılmasından geçtiğini ifade etti.

“Kestirme Yollar Olmadığı Konusunda Israr Etmemiz Gerekiyor”
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un açıklamaları şöyle:

“Türkiye’deki mevcut senaryoda, tüm hükumet yanlısı medyada, yani yüzde 90’ında söylenenler ve yorumlar var: ‘Askerî gücümüz Avrupa Birliği’ne üye olmanın kapılarını açacaktır.’ Bu nedenle AB’ye üye olmanın Demirtaş ve Kavala’dan ve şimdi de İmamoğlu’ndan geçmesi dışında kestirme yolları olmadığı konusunda ısrar etmemiz gerekiyor.”

Erdoğan Avrupa’nın Dost Aradığı Gerçeğinden Yararlanmak İstiyor
Amor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının nedeninin “Erdoğan’ın, diğer ülkelere göre daha güçsüz yanıt gelmesini beklediği Avrupa’nın dost aradığı gerçeğinden yararlanmak” olduğunu belirtti.

‘Türkiye’de Otoriter Sürüklenme İle Karşı Karşıyayız’
AP Türkiye raportörü Amor, “Türkiye’de Demokrasi Üzerinde Baskı ve Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması” konulu bir AP genel kurulu oturumunda Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Marta Kos’a seslenerek Türkiye-AB ilişkileri konusunda yorumda bulundu. “Türkiye’de açık bir otoriter sürüklenme içinde olan diğer ülkelerle aynı ikilemle karşı karşıyayız: çıkarları değerlerle nasıl birleştireceğiz?” diyen Amor, Türkiye’nin resmî olarak aday bir ülke olduğunu ve aday ülke olmanın “kendinizi aşamalı olarak Avrupa’nın çıkarları, değerleri ve bakış açılarıyla uyumlu hale getirmek anlamına geldiğini” söyledi.

Amor, konuşmasını, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmama kararını hatırlatarak Kos’a teşekkür etti.
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