Samanyolu Haber /Dünya / AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi /23 Ekim 2019 16:59

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağcı İtalyan üyesi Angelo Ciocca, Ankara'dan gelen Türk vekillerin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'nin Suriye operasyonuna tepki gösterdi.

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

İtalya'da aşırı sağcı politikacı Matteo Salvini'nin partisinden olan Angelo Ciocca AB ve göçmen karşıtı eylemleriyle biliniyor. Oturumda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonunu eleştiren Ciocca, Türk parlamenterlerin daha önceki ziyaretinde getirdikleri çikolata kutusunu alarak genel kurul salonunda yere fırlattı.? Euronews'in haberine göre, Ciocca, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaşayan sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti. Ciocca ayrıca, "Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz" derken Twitter'da paylaştığı videoda 'Avrupa'da Türklere hayır' yazdığı görülüyor. 

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