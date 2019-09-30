Samanyolu Haber /Dünya / AP'de Türkiye'ye açılacak fabrika hareketliliği /30 Eylül 2019 20:35

AP'de Türkiye'ye açılacak fabrika hareketliliği

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açacağını açıklamasından sonra Avrupa Parlamentosu'nda hareketlilik yaşanıyor. AP parlamenterleri Türkiye'nin verdiği taahhüt konusunda komisyona çağrıda bulundu.

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AP‘den bir grup parlamenter, Türkiye’nin VW’nin yeni fabrikası için 40 bin araçlık garanti ve 400 milyon euroluk teşvik taahhüt ettiğini belirterek AB Komisyonu’nu harekete geçmeye çağırdı.

Avrupa Parlamentosundan (AP) bir grup parlamenter, Alman otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) yeni fabrikasını Türkiye'de kurma planlarına karşı AB Komisyonu'nu harekete geçmeye çağırdı. Komisyon'a sunulan ve AP'deki farklı gruplara üye yedi parlamenterin imzasını taşıyan dilekçede, VW'nin Türkiye'de kurması söz konusu olan fabrikanın devlet teşvikleriyle ilgili AB kurallarına uygunluğunun incelenmesi talep edildi.

Dilekçede imzası bulunan parlamenterlerden Alman Yeşiller partisi üyesi Reinhard Bütikofer, "Fabrika için yapılan yer seçiminde Türk devletinin bütçesinden 40 bin araçlık garanti ile 400 milyon euroluk cömert teşviğin belirleyici olduğu görülmektedir. Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde AB pazarına serbest erişim karşılığında, devlet teşvikleri ile ilgili AB düzenlemelerine uyma taahhüdünde bulunmuş, ancak yasalarını bu alanda hâlâ AB hukukuna uyarlamamıştır. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altında hukukun üstünlüğü, medya özgürlüğü ve demokrasi alanlarında giderek daha da kötüleşen durum göz önüne alındığında, VW yönetiminin kararı ciddi endişeye yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Gerhard Schröder kulis yaptı" iddiası

Parlamenterler VW'yi AB düzenlemelerini göz göre göre ihlal ederek devlet teşviklerinden yararlanmak istemekle suçladı. Dilekçede şirketin bu şekilde, süreçte yer alan diğer AB ülkelerine de zarar verdiği ifade edildi.

Volkswagen'in yeni fabrikası için Türkiye'nin en büyük rakibi konumundaki AB üyesi Bulgaristan'ın AB düzenlemelerine riayet ettiği için cezalandırıldığını belirten Reinhard Bütikofer, "Avrupa Komisyonu AB ile Türkiye arasında eşit rekabet koşulları sağlamalıdır ve rekabet kurallarına yönelik ihlallere karşı daha kararlı hareket etmelidir. Otokratların hizmetkârı ve Kremlin lobicisi Gerhard Schröder kararın Türkiye lehine çıkması için kulis yapmıştır" iddiasında bulundu.
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