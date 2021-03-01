AP'den İsrail Çağrısı

Avrupa Parlamentosu ve 20 dolayında Avrupa ülkesinin ulusal parlamentoları mensubu 442 parlamenter AB dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell'e bir mektup göndererek, İsrail'in Batı Şeria'daki "fiili ilhakını" durdurması için girişimlerde bulunmaya çağırdı. Mektupta, bölgedeki gelişmelerin özellikle de İsrail yerleşim yerlerinin hızla yayılmasının ve Filistin yapılarının yıkılmasının "fiili ilhakın" hızla sürdüğüne işaret ettiği ifade edildi.







ABD'de Joe Biden'ın yönetime gelmesinin Ortadoğu politikalarının düzeltilmesi için "bir fırsat sunduğunu" kaydeden parlamenterler "Bir önceki ABD hükümeti çatışmayı daha önce hiç olmadığı kadar barıştan uzaklaştırdı" dedi. Mektupta, "Avrupa, barış olasılığını zayıflatan tek taraflı adımlardan kaçınmak için Biden hükümeti, bölge ülkeleri ve yerel taraflarla birlikte çalışmalıdır" ifadeleri yer aldı.





Batı Şeria'da 3 milyon 100 bin dolayında Filistinli ve 675 bin kadar da İsrailli yerleşimci yaşıyor. 1967'den bu yana işgal altında olan bölgedeki İsrail yerleşimleri uluslararası arenada yasa dışı olarak kabul ediliyor. AB, İsrail ile Filistin arasındaki olası bir barış anlaşmasının İsrail'in 1967 öncesi sınırlarını baz alması gerektiğini savunuyor, ancak birçok İsrailli politikacı buna karşı çıkıyor.





Biden hükümeti, İsrail yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı bir pozisyon alınacağını açıklamıştı. Ancak Trump döneminde Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği'nin yenidenTel Aviv'e taşınması öngörülmüyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in "bölünmez başkenti" olarak tanımlamış ve Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı yeni yerleşim yerlerinin "yasa dışı" görülmeyeceğini açıklamıştı.