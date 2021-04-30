Samanyolu Haber /Dünya / AP'den 'Rus diplomatları sınır dışı edin' tavsiye kararı /30 Nisan 2021 10:53

AP'den 'Rus diplomatları sınır dışı edin' tavsiye kararı

Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen bir kararda, AB ülkelerinden Çekya'yı desteklemek için 'Rus diplomatların koordineli olarak sınır dışı edilmesi' istenildi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda tartışılarak kabul edilen kararla, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Çekya'yı desteklemek için 'Rus diplomatların koordineli olarak sınır dışı edilmesi' çağrısı yapıldı.

Karar metninde, "Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Çekya’ya yönelik tehditlerini kınıyor, AB ülkelerinin çeşitli hükümetleri ve diplomatik kurumları tarafından halihazırda kabul edilmiş olan tüm dayanışma eylemlerini destekliyor. AB üye ülkelerini, Skripal davasında olduğu gibi, Rus diplomatları koordineli bir şekilde sınır dışı etmeye çağırıyor" ifadeleri yer aldı.

AP'nin kararları AB ülkeleri için bağlayıcı değil, sadece tavsiye niteliği taşıyor. Ancak, AB'nin diğer kurumları, milletvekillerinin görüşlerini dikkate almak durumunda.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014’te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı. Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek ise 18 Rus diplomatın 48 saat içinde Çekya’yı terk etmesi gerektiğini duyurmuştu.

Bunun ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 20 diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurmuştu.

2018’de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya, İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmiş, Londra bu olaydan Moskova’yı sorumlu tutmuştu. Geçen yıl da Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın kimyasal maddeyle zehirlenmişti. Rusya yönetimi, Skripaller ve Navalnıy ile ilgili tüm suçlamaları reddediyor.
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