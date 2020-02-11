AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ceza

Avrupa Parlamentosu (AP), Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Yannis Lagos’a ödenek kesintisi ve dört gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi







Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nun “Yunan Adalarında İnsani Durum” başlıklı oturumunda Yunanistan’ın Altın Şafak Partisi’nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Yannis Lagos, “Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz” diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtmıştı.