AP'nin eski Türkiye Raportörü'nden açıklama

Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Peri, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Son 24 saat: Osman Kavala hakkında yeni bir dava açıldı, Erdoğan'dan #Gezi Davası hakkında karalama, şüphelilere beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma ve Kavala yeniden tutuklandı.





Türk adalet sistemi kötü bir şaka" derken, Gezi davasındaki hâkimler hakkında soruşma kararını duyuran bir iletiyi yeniden paylaşarak, “Pelikan klikinin cadı avı” olarak yorumladı.







Kavala kararında yargı içindeki "Pelikancılar" grubunun etkili olduğu yorumları yapılıyor. Grup, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'yu koltuğundan indirenler olarak da tarihe geçmişti.





Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Peter Stano, Kavala hakkında yeni suçlamalar için, İnandırıcı bir temelinin olmayan bu karar, Türk yargı sisteminin güvenilirliğine zarar verdiğini ifade etti.





Açıklamada, “Hem Avrupa Konseyi üyesi, hem de AB’ye üye adayı olan Türkiye’den adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi ilkesine ve yasal sürece saygı gösterilmesi dahil, en yüksek demokratik standartları uygulaması beklenmektedir. "Yargı süreci eleştirel seslerin susturulması için bir araç olarak kullanılamaz" ifadesi yer aldı.





Gezi Parkı eylemleri davasında beraat eden Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.