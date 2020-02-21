Samanyolu Haber /Dünya / AP'nin eski Türkiye Raportörü'nden açıklama /21 Şubat 2020 20:51

AP'nin eski Türkiye Raportörü'nden açıklama

Avrupa Birliği, Gezi Parkı eylemleri davasında beraat eden Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmasını eleştirirken eski AP Raportörü, "Pelikancılar" olarak bilinen gruba isim taktı.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Peri, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Son 24 saat: Osman Kavala hakkında yeni bir dava açıldı, Erdoğan'dan #Gezi Davası hakkında karalama, şüphelilere beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma ve Kavala yeniden tutuklandı.

Türk adalet sistemi kötü bir şaka" derken, Gezi davasındaki hâkimler hakkında soruşma kararını duyuran bir iletiyi yeniden paylaşarak, “Pelikan klikinin cadı avı” olarak yorumladı.

Kavala kararında yargı içindeki "Pelikancılar" grubunun etkili olduğu yorumları yapılıyor. Grup, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'yu koltuğundan indirenler olarak da tarihe geçmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Peter Stano, Kavala hakkında yeni suçlamalar için, İnandırıcı bir temelinin olmayan bu karar, Türk yargı sisteminin güvenilirliğine zarar verdiğini ifade etti.

Açıklamada, “Hem Avrupa Konseyi üyesi, hem de AB’ye üye adayı olan Türkiye’den adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi ilkesine ve yasal sürece saygı gösterilmesi dahil, en yüksek demokratik standartları uygulaması beklenmektedir. "Yargı süreci eleştirel seslerin susturulması için bir araç olarak kullanılamaz" ifadesi yer aldı.

Gezi Parkı eylemleri davasında beraat eden Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AP'nin eski Türkiye Raportörü'nden açıklama Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:13