AP'nin Suriye raporu: Türkiye 'Barışı tehlikeye atıyor'

Raporda Türkiye için 'ihlal' iddiası

Rusya'nın hava saldırılarının da 'şiddetle kınandığı' tasarıda, Suriye yönetiminden de '130 bin siyasi tutukluyu serbest bırakması ve insani yardıma izin vermesi' istendi.





'Bir müttefik olarak YPG'





AP milletvekilleri, IŞİD'in bölgede hala aktif olduğunu belirterek uluslararası koalisyona destek açıklamasında bulundular. Vekiller ayrıca, Demokratik Suriye Güçlerinin (SDG) de 'bir müttefik olarak IŞİD ile mücadeleye ciddi katkı yaptığını' savundu.