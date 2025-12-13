Samanyolu Haber /Gündem / "APO, petrol ve elektrik gelirinden pay istiyor": Yeşil'i yazan Saygı Öztürk bu kez Abdullh Öcalan'ın isteklerini sıraladı /13 Aralık 2025 12:38

"APO, petrol ve elektrik gelirinden pay istiyor": Yeşil'i yazan Saygı Öztürk bu kez Abdullh Öcalan'ın isteklerini sıraladı

Komisyonun temsilci göndererek İmralı'da dinlediği Abdullah Öcalan'ın talepleri medyaya sızdı.

İmralı'da tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın son görüşmelerde öne sürdüğü iddia edilen talepleri Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk aktardı. 
Kulis bilgilerine dayandırdığı yazıya göre, Öcalan'ın önerileri anayasal değişikliklerden yerel yönetimlere ve Suriye'deki oluşumlara kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Bu talepler, Türkiye'de tartışmalara yol açan "yeni çözüm süreci" bağlamında gündeme geldi.Öztürk'ün yazısında belirtilen başlıca talepler şöyle:

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Anayasal değişiklikler: Türkiye'de iki güçlü halkın (Türkler ve Kürtler) bulunduğu vurgulanarak, bu iki halkın adının Anayasa'da açıkça yer alması. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını tanımlayan Anayasa'nın 66. maddesinin değiştirilmesi.

Eğitim ve dil hakları: Etnik bölgelerde ana dilde (Kürtçe) eğitim verilmesi. Şu aşamada Kürtçenin resmi dil olması talebinin Türk halkı tarafından kabul edilmeyeceği düşünülerek, öncelik ana dilde eğitimin yaygınlaştırılmasına veriliyor; ileride resmi dil statüsü isteniyor.

PETROL VE ELEKTİRİKTEN PAY

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi: Avrupa Yerel Yönetimler Şartı'nın tam uygulanması ve yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması. Özellikle Gabar bölgesinden çıkarılan petrolden ve Güneydoğu'daki barajlardan elde edilen elektrik gelirlerinden yerel yönetimlere pay ayrılması.

POLİS OLSUNLAR

Suriye'deki oluşumlar (SDG/YPG): SDG'nin silahsızlandırılmasına karşı çıkılması; asker olmasalar dahi polis statüsü kazandırılması önerisi.

AF VE SİYASET

PKK üyeleri için af: Örgüt üyelerine genel af çıkarılması, rehabilitasyon sağlanması, iş verilmesi ve siyasete katılmalarının önünün açılması.

Bu taleplerin Öcalan'ın uzun anlatımlarından sonra ortaya çıktığı ve görüşmelerin detaylarının kamuoyunda tartışma oluşturduğu belirtiliyor. Yazı, taleplerin çözüm süreci tartışmalarını yeniden alevlendirdiğine işaret ediyor. Konu, siyasi partiler arasında farklı tepkilere neden olurken, Cumhur ittifakı da sessizliğini koruyor.
