Samanyolu Haber /Dünya / Apple 10 yıllık CEO'su Tim Cook'a 750 milyon dolarlık hisse hibe etti /27 Ağustos 2021 16:11

Apple 10 yıllık CEO'su Tim Cook'a 750 milyon dolarlık hisse hibe etti

Apple'ın CEO'su Tim Cook görevdeki 10. yılını geride bıraktı. Şirketin kurucularından Steve Jobs ile yaptığı anlaşma gereği Cook'a 5 milyon adet Apple hissesi verildi. Cook değeri 750 milyon dolar olan hisseleri sattı.

SHABER3.COM

Apple kurucularından Steve Jobs’un 5 Ekim 2011’de ölmeden kısa süre önce yerine atadığı Tim Cook, Apple’ın tepe yönetiminde 10 yılını tamamladı.

NTV'nin aktardığı habere göre geride kalan 10 yılda Apple’ın dünyanın en değerli firması olmasında büyük payı olan Tim Cook, göreve atanırken Steve Jobs ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak 10. yılında Apple hisseleriyle ödüllendirildi.

CEO Tim Cook, Apple’da 5 milyondan fazla şirket hissesinin sahibi oldu ve Cook bu hisseleri nakite çevirdi.

Kendi döneminde yüzde 1200 arttı

Geride kalan son 3 yılda Apple hisseleri yüzde 190’un üzerinde değer kazanırken Cook bu bonusa hak kazandı ve Cook’un 24 Ağustos 2011’de atandığı CEO’luk görevinden beri geçen son 10 yılda Apple hisseleri yüzde 1.200 yükseldi.

iPhone, iPAD, Mac ve daha birçok ürünün sahibi olan Apple’ın güncel piyasa değeri 2.5 trilyon dolar seviyesinde ve küresel çapta en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda.

10 milyon dolarlık bağış

Tim Cook bu hafta elde ettiği gelirin 10 milyon dolarını da adını açıklamadığı bir vakfa bağışladı.

Bugüne kadar ciddi miktarlarda bağışlar yapmış olan Cook, özellikle AIDS, HIV, insan hakları, iklim değişimi alanlarında aktif ve 2015’te yaptığı bir açıklamada ölmeden önce tüm servetini de bağışlayabileceğini ifade etmişti.

1.5 milyar dolar serveti var

Blomberg’in milyarderler endeksine göre Tim Cook’un kişisel serveti 1.5 milyar dolar seviyesinde.

Dolar milyarderleri arasında servetini bağışlayan isimlerin başında ise 2010’da başlattıkları Giving Pledge yani “Verme Sözü” girişimiyle Microsoft kurucularından Bill Gates ile Berkshire Hathaway’in kurucularından Warren Buffet geliyor.

Bu ikili bugüne kadar on milyarlarca doları vakıfları üzerinden bağışlayan isimlerin başında geliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple 10 yıllık CEO'su Tim Cook'a 750 milyon dolarlık... Sonraki Haber >>

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Facebook ve Sosyal medya

Facebook ve Sosyal medya

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:38:26