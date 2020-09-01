Apple 75 milyon 5G uyumlu iPhone'un üretimi için sipariş verdi

Apple bu yıl 5G teknolojisine sahip en az 75 milyon adet iPhone üretmeleri için tedarikçilerine sipariş verdi. Bu neredeyse şirketin geçen seneki üretim rakamlarıyla aynı ve Apple’ın en önemli ürünü için talebin iyileştiğine dair bir işaret.







Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların aktardıklarına göre, Kaliforniya merkezli teknoloji devi 2020 yılında yeni nesil iPhone teslimatının 80 milyon adete ulaşabileceğini öngörüyor. Aynı zamanda Apple Ekim ayında 5G teknolojisine, daha geniş ekran seçeneğine ve farklı bir tasarıma sahip 4 yeni model çıkarmayı düşünüyor.





Sonbahardaki kapsamlı ürün yenilemeleriyle birlikte, şirket çerçevesiz ekrana sahip yeni bir iPad Air modeli, 2 adet yeni Apple Watch ve Apple adı altında ilk headphone tarzındaki kulaklığı çıkarmayı planlıyor. Daha küçük bir HomePod hoparlör üzerinde ise hala çalışmalar devam ediyor.





Apple, ürünlere olan talebin düşmesini beklemiyor





Apple ve üretici ortakları, sonbaharda yeni iPhone’ların tanıtılmasından önceye denk gelen her dönemde üretimlerini artırıyorlar. Geçen yılın yaz yaz aylarında, üreticiler 75 milyon adet cihaz için parçalar üretmeye hazırlanıyorlardı. 2018 yılındaki üretim hedefleri de neredeyse aynıydı ve bu yıl planlanan 75 milyon adetlik üretim hedefine bakılırsa şirket koronavirüs krizine rağmen talepte bir azalma beklemiyor.





Apple’ın en önemli üretici ortaklarından Hon Hai Precision Industry, geçtiğimiz ayda WeChat’te yayınladığı ilanlarla, Çin’in Zhengzhou şehrinde bulunan iPhone üretim kampüsünde çalışacak işçi arıyordu.





Kovid-19 salgını küresel ekonomilere darbe vurmaya devam ederken Apple uzaktan çalışma ve öğrenme için iPhone, iPad ve Mac ürünlerine güçlü bir talep olduğunu görüyor. Geçtiğimiz çeyrekte de iPhone satışlarından elde edilen gelir Wall Street beklentilerinin çok yukarısında gelmişti.





iPhone satışları şirketin gelirlerinin neredeyse yarısını oluşturuyor ve Noel gibi tatil dönemlerindeyse bu oran %60’a kadar ulaşıyor. Apple’ın hisseleri bu yıl %76 arttı ve böylece ABD’de iki trilyon piyasa değerini geçen ilk şirket oldu.





Yeni modellerde hangi özellikler olacak?





Piyasaya yeni sürülecek dört modelin iki tanesi üst düzey, iki tanesi de temel model olacak ve hepsinde artırılmış renk kalitesi ve keskinliğe sahip OLED ekranlar bulunacak.





İki temel modelin ekranları 5.4 inç ve 6.1 inç seçeneğiyle beraber gelecek, Pro modellerinse ekran seçenekleri 6.1 inç ve 6.7 inç şeklinde olacak. En büyük Pro modellerde geçen sene iPad Pro’da kullanılan ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını çok iyi şekilde çalıştırabilen “LIDAR” kamera olacak.



