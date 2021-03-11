Samanyolu Haber /Dünya / Apple Almanya'yı yatırım üssü olarak seçti /11 Mart 2021 18:24

Apple Almanya'yı yatırım üssü olarak seçti

Apple tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da yeni bir kampüs ve geliştirme merkezi inşa etmek için önümüzdeki 3 yıl içinde 1 milyar euro yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

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Almanya'da 1981 yılından beri faaliyet yürüten şirket, Münih'te bulunan ve 1500 kişiden oluşan personeliyle Avrupa'daki en büyük mühendislik grubunu oluşturuyor. 

Yeni projeyle birlikte Münih'te 'Avrupa Silikon Tasarım Merkezi' oluşturmayı planlayan Apple, 5G teknolojisine odaklanacağını ve böylelikle 'yüzlerce yeni iş imkanı oluşturulacağını' açıkladı.

Apple CEO'su Tim Cook da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "5G teknolojisinin yeni sınırlarını keşfetmekten, dünyaya hız ve bağlantı getiren yeni nesil teknolojilere kadar, Münih mühendislik ekiplerimizin keşfedeceği şeyler için daha fazla heyecanlanamazdım. Münih Apple'a ev sahipliği yapıyor, yolculuğumuzun bir parçası oldukları için bu topluluğa ve Almanya'ya minnettarız" ifadelerini kullandı. 

Apple'ın hali hazırda Almanya'da 4 bin çalışanı bulunuyor. Toplamda 30 bin m2'lik alana kurulacak olan yeni üretim tesisi ise, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından güç alacak.
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