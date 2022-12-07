Apple Car’dan kötü haber!

Sürücüsüz araç alanında Tesla’nın liderliğini zorlaması beklenen hatta şimdiden bazı tüketicilerin, aracın piyasaya sürülmesi halinde satın alma konusunda kararlı olduğu Apple Car ile ilgili yeni bilgiler basına yansıdı.







Bloomberg’in haberine göre; 2025’i hedefleyen teknoloji devi, şimdi ise gözünü 2026’ya dikti. Bu Apple’ın, araç için ilk erteleme kararı değil. Ayrıca, aracın 100 bin doların altında bir fiyatla satışa sunulması hedefleniyor.





Son haberler, aslında Apple’ın projesinde geri adım attığını gösteriyor. Bloomberg’in haberine göre; Proje Titan olarak adlandırılan çalışmalardaki en son durum, aracın piyasaya sürülmesine öncelik vermek için piyasaya sürüldüğünde tamamen otonom sürüşten vazgeçmek.





PİYASAYA SÜRMEK İÇİN TAMAMEN OTONOM SÜRÜŞTEN VAZGEÇİYOR

Şirket, daha önce tamamen otonom bir araç üstünde dururken yeni haberlere göre; Proje Titan’da işler istendiği gibi gitmedi ve otomobilin bir direksiyon simidi ve pedalları olacağı belirtiliyor.





Apple’ın, Apple Car üzerinde çalışmaya başladığı ile ilgili söylentiler ilk olarak 2014’te çıkmıştı. Aracın, sürücülerin otoyolda film izlemesine ve araba sürmek dışında daha pek çok işlerini yapmalarına izin vereceği, sadece ara sokaklarda veya kötü hava koşullarında manuel sürüş için uyarı vereceği konuşuluyordu. Ancak şirket, şimdilik bu iddiasından vazgeçmiş gibi.





Proje Titan’ın yaşadığı bu değişimler ve ertelemeler belki de yaşadığı beklenmedik pek çok aksilikten kaynaklı. Defalarca yönetici değiştirmesi de projedeki talihsizliklerden biri…





DEFALARCA YÖNETİCİ DEĞİŞTİRDİ



Project Titan çeşitli zamanlarda Ian Goodfellow, Bob Mansfield, Doug Field ve Kevin Lynch tarafından yönetildi.





Şu anda ise aracın tasarımına Canoo’nun eski CEO’su Ulrich Kranz ile Tesla, Lamborghini ve Porsche’nin eski yöneticileri öncülük ediyor. Sistemin yazılım tarafı eski Tesla yöneticisi Stuart Bowers tarafından yönetilirken, güvenlik mühendisliği, testler ve düzenleyici konular eski Ford Motor Co. yöneticisi Desi Ujkasheviç tarafından yürütülüyor.





Ayrıca yapay zeka ve makine öğrenimi şefi John Giannandrea’nın “Apple Car” projesini yönetirken, Apple Watch’taki çalışmalarıyla tanınan Kevin Lynch de araç üzerindeki çalışmaları denetliyor. Ayrıca, şirketin en popüler ürünlerinin çoğunun tasarımında kilit rol oynayan ve hatta Steve Jobs’ın da Apple’ın kalbi diye tanımladığı Apple’ın eski baş tasarım sorumlusu Jony Ive’nin teknoloji devine danışmanlık yaptığı belirtiliyor.





TÜKETİCİLER APPLE CAR’I BEKLİYOR

Yaşanan tüm bu aksiliklere ve değişimlere rağmen, tüketiciler Apple Car fikrinden uzaklaşmış değil. Bir anket, sürücülerin yüzde 26’sının iPhone üreticisinden bir araç almayı ‘kesinlikle düşüneceğini’ ortaya koyuyor. Bu da Apple’ın var olmayan sürücüsüz aracının şimdiden tüketiciler tarafından benimsenmiş olduğunu gösteriyor.





Son olarak Apple Car fiyatıyla ilgili yeni bir söylenti de dikkat çekiyor. Apple’ın arabayı 125 bin doların üzerinde bir fiyat yerine 100 bin doların altında bir fiyata sunmayı planladığı bildiriliyor.



