Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple cihazları çökerten hata /10 Temmuz 2020 16:08

Apple cihazları çökerten hata

iOS işletim sistemi kullanan telefon ve tabletler, Facebook’tan kaynaklanan bir hata nedeniyle birçok uygulamayı açamadı.

SHABER3.COM

Apple’ın ürettiği iOS işletim sistemli telefonlar ve tabletlerde bazı uygulamalar çöktü.

Birgün'ün haberine göre söz konusu hatanın Facebook kütüphanesinden kaynaklandığını öğrenildi. Facebook, konu hakkında çalışma yaptıklarını bildirdi.

Bugün öğlen saatlerinden itibaren iOS işletim sistemli cihaz kullanan kişiler, cihazlarındaki bazı uygulamaların çalışmadığını gördü. Çalışmayanlar arasında Spotify ve Getir gibi uygulamalar da yer alıyor.

Bu uygulamalar, açılmaya çalışıldığında hata vermeden çöküyor. Ancak 6-7 deneme ardından açılabiliyor.

FB SDK Core Kit ismindeki kütüphane uygulamaların çökmesine neden oluyor. Sorun sadece Türkiye’deki değil tüm dünyadaki kullanıcıları etkiliyor.

Facebook, kütüphanedeki hatayı gidermek için çalışmaya başladı.
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