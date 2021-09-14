Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, cihazların hiçbir linke tıklamadan hacklenmesini önlemeye çalışıyor /14 Eylül 2021 14:55

Apple, cihazların hiçbir linke tıklamadan hacklenmesini önlemeye çalışıyor

Apple işletim sistemini güncelledi, cihazların hiçbir linke tıklamadan hacklenmesini önlemeyi amaçlıyor

SHABER3.COM

Apple tüm Mac, iPhone ve iPad'leri etkileyen ve bu cihazların kullanıcı hiçbir linke tıklamadan hacklenmesine olanak sağlayan bir güvenlik açığını kapamak için işletim sistemi güncellemesi yayınladı.

Telefon ve tabletlere iMessage üzerinden gönderilen bir PDF dosyasıyla, kullanıcılar dosyaya tıklamasa bile cihazın ele geçirilebileceği kısa süre önce bağımsız araştırmacılar tarafından ortaya konmuştu.

Toronto Üniversitesi'ndeki Citizen Lab'den araştırmacı Bill Marczak, "Cihazların hiçbir şeye tıklamadan ele geçirilebileceğine dair kanıtlar görmüştük fakat ilk defa bunun bir örneğiyle karşılaştık" dedi.

Güvenlik açığı bilgisayar, tablet ve telefonların yanı sıra Apple Watch'u da etkiliyor.

Citizen Lab, bu açığın bir Suudi aktivistin telefonunun ele geçirilmesi için kullanıldığını, bunun arkasında İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin olduğunu düşündüklerini söyledi.

Reuters haber ajansına açıklama yapan NSO, saldırının arkasında olduğunu ne yalanladı ne de teyit etti.

NSO, "dünya genelinde istihbarat ve kolluk kuvvetlerine, terör ve suçla mücadele için hayat kurtaran teknolojiler satmaya devam edeceklerini" belirtti.

Güvenlik uzmanları bunun çok tehlikeli bir açık olduğunu fakat sıradan kullanıcıların endişe etmesine gerek olmadığını, bu tür saldırıların genellikle hedef alınmış üst düzey kişilere yapıldığını belirtiyor.

Bir blog paylaşımında bu hatayı duyuran Apple, iOS ve iPadOS 14.8 güncellemeleriyle sorunu çözdüğünü duyurdu.

Güncelleme bugün itibarıyla Apple cihazlarına indirilebiliyor.

Apple bugün düzenleyeceği bir etkinlikle yeni iPhone'larını tanıtacak. Şirketin AirPods ve Apple Watch'ların da yeni modellerini tanıtması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple, cihazların hiçbir linke tıklamadan hacklenmesini... Sonraki Haber >>

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

Maaşını alamayan kepçe operatörü patronun kamyonları ezdi

Maaşını alamayan kepçe operatörü patronun kamyonları ezdi

Ortaokul öğrencilerine ağır hakaretler

Ortaokul öğrencilerine ağır hakaretler

New York'ta aşı karşıtı protesto

New York'ta aşı karşıtı protesto

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

Damat Berat tribünde görüntülendi

Damat Berat tribünde görüntülendi

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:11