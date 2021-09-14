Apple, cihazların hiçbir linke tıklamadan hacklenmesini önlemeye çalışıyor

Apple tüm Mac, iPhone ve iPad'leri etkileyen ve bu cihazların kullanıcı hiçbir linke tıklamadan hacklenmesine olanak sağlayan bir güvenlik açığını kapamak için işletim sistemi güncellemesi yayınladı.





Telefon ve tabletlere iMessage üzerinden gönderilen bir PDF dosyasıyla, kullanıcılar dosyaya tıklamasa bile cihazın ele geçirilebileceği kısa süre önce bağımsız araştırmacılar tarafından ortaya konmuştu.





Toronto Üniversitesi'ndeki Citizen Lab'den araştırmacı Bill Marczak, "Cihazların hiçbir şeye tıklamadan ele geçirilebileceğine dair kanıtlar görmüştük fakat ilk defa bunun bir örneğiyle karşılaştık" dedi.





Güvenlik açığı bilgisayar, tablet ve telefonların yanı sıra Apple Watch'u da etkiliyor.





Citizen Lab, bu açığın bir Suudi aktivistin telefonunun ele geçirilmesi için kullanıldığını, bunun arkasında İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin olduğunu düşündüklerini söyledi.



