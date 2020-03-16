Apple Çin dışında mağazalarını geçici kapatıyor

Konuyla ilgili açıklama Apple CEO’su Tim Cook’tan geldi.
Geçici kapama kararının nedeni Corona virus salgını.
Apple’ın internetten satışı ise devam edecek.
Çin’deki Apple mağazaları ise yeni açıldı ve açık kalmaya da devam edecek.
Virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de Apple önlem olarak bütün mağazalarını kapatmıştı.
Cook, twitter mesajında virüsle mücadele çerçevesinde 15 milyon dolar bağışta bulunacaklarını da açıkladı.
Apple’ın dünya genelinde 500 mağazası bulunuyor, bunların yarısı Amerika’da.
Corona virüsü vakası sayısı dünya genelinde 150 bini aşmış durumda.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bine yaklaşıyor.
Amerika genelinde 2 binden fazla Corona vakası var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 50’yi aşmış durumda.