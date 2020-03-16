Samanyolu Haber /Gündem / Apple Çin dışında mağazalarını geçici kapatıyor /16 Mart 2020 08:35

Apple Çin dışında mağazalarını geçici kapatıyor

Teknoloji devi Apple, gelecek 2 hafta boyunca dünya genelindeki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

SHABER3.COM



Konuyla ilgili açıklama Apple CEO’su Tim Cook’tan geldi.

Geçici kapama kararının nedeni Corona virus salgını.

Apple’ın internetten satışı ise devam edecek.

Çin’deki Apple mağazaları ise yeni açıldı ve açık kalmaya da devam edecek.

Virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de Apple önlem olarak bütün mağazalarını kapatmıştı.

Cook, twitter mesajında virüsle mücadele çerçevesinde 15 milyon dolar bağışta bulunacaklarını da açıkladı.

Apple’ın dünya genelinde 500 mağazası bulunuyor, bunların yarısı Amerika’da.

Corona virüsü vakası sayısı dünya genelinde 150 bini aşmış durumda.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bine yaklaşıyor.

Amerika genelinde 2 binden fazla Corona vakası var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 50’yi aşmış durumda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple Çin dışında mağazalarını geçici kapatıyor Sonraki Haber >>

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:09:29