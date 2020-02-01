Apple Çin'deki tüm mağaza ve ofislerini kapattı









Birçok ülkenin acil durum ilan etmesine ve tedbirler almasına yol açan virüs nedeniyle dünya devi mağazalar da Çin'deki mağazalarını peş peşe kapatma kararıyla gündemde.





Starbucks, Google ve İsveçli IKEA'nın ardından Apple Çin'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Ülkede hayat neredeyse durma noktasına geldi, birçok havayolu Çin’e olan uçuşlarını iptal etti. Çin’deki virüs nedeniyle operasyonlarına ara verdiğini açıklayan bir diğer şirketse Apple oldu. Apple, yaptığı açıklamada 9 Şubat’a kadarÇin’deki tüm mağazalarını kapatacağını açıkladı.





ABD’li teknoloji devi, Çin’deki tüm ofislerini ve mağazalarını 9 Şubat’a kadar kapattığını bildirdiği açıklamada Corona virüsünden etkilenenlerin ve virüse önlem bulmaya çalışanların yanlarında olduklarını bildirdi. Apple, muhtemelen Dünya Sağlık Örgütü’nün uluslararası acil durum ilan etmesi sonucunda böyle bir hamle yaptı.





Apple’ın bu hamlesinin nedeni, açıklamasında da yer aldı. Şirket, "Çok dikkatli olmak amacıyla ve önde gelen sağlık uzmanlarının en son tavsiyelerine dayanarak Çin anakarasındaki tüm kurumsal ofislerimizi, mağazalarımızı ve iletişim merkezlerimizi 9 Şubat’a kadar kapatıyoruz" ifadesine yer verdi.





Apple tarafından gelen açıklamaya göre Çin’deki çevrimiçi Apple mağazası faaliyetlerine devam edecek. Şirket, durumu sürekli denetlemeye devam edeceklerini ve ‘en kısa sürede’ Çin’deki mağazalarını yeniden açacağını da yayınladığı açıklamada aktardı.





Apple, üretiminin büyük çoğunluğunu Çin’de yapmakta ve bu pazarı anahtar pazarlardan biri olarak görmekte. Şirket, Çin’de yalnızca aralık ayın 3,2 milyon iPhone satışı yaptı. Canalys’in raporlarına göre Apple’ın 2019 boyunca Çin’de yaptığı telefon satış miktarıysa 27,5 milyonseviyesinde.