Apple çöken iPhone'ları kurtaracak

Özellik sayesinde kullanıcılar, işletim sistemlerinde sorun yaşadıklarında ya da cihazı sıfırlamak istediklerinde herhangi bir macOS yükleme diskine ihtiyaç duymuyorlar. Apple sunucularından indirilen dosyalar, sistemin geri yüklenmesini sağlıyor.







Apple, tüketicilerin sesine daha çok kulak verme kararı aldı ve bu özelliği iPhone'lar için de geliştirmeye karar verdi. Çünkü iOS 13.4'ün son beta sürümünde yer alan kodlar, "İşletim Sistemi Kurtarma" olarak isimlendirilen bir özelliğin yaklaşmakta olduğunu gözler önüne seriyor.





Apple'ın piyasaya sürdüğü ürünler ilgili detaylı çalışmalar yapan "9to5Mac" isimli bir platform tarafından ortaya çıkarılan bu özellik, iOS işletim sisteminin çökmesi durumunda sistemin doğrudan internet üzerinden kurtarılabileceğini gösteriyor.





Mevcut durumlarda kullanıcılar, iPhone'ları çöktüğü takdirde bilgisayarları aracılığıyla kurtarma yapabiliyorlardı. iOS 13.4, tüketicilerin bilgisayara olan bağımlılığını ortadan kaldıracak.





Uzmanlar, iOS için geliştirilen İşletim Sistemi Kurtarma özelliğinin tıpkı macOS'daki gibi çalışacağını düşünüyorlar. Yine de Apple şu an için özelliği test ediyor ve yaşanabilecek herhangi bir sorunda özelliğin kullanım şekli tamamen değiştirilebilir.





iOS 13.4'te sunulması muhtemel olan İşletim Sistemi Kurtarma özelliği, sadece iPhone'ları değil, Apple'ın diğer ürünlerini de etkileyebilir.