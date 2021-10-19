Apple’dan 200 liralık ekran temizleme bezi

Apple Inc.’in dün tanıttığı ürünler arasında MacBook Pro ayrı bir öneme sahip olsa da, şirket aynı zamanda köşesinde logosu bulunan ekran temizleme bezini satışa sunmayı ihmal etmedi.







Bloomberg’in haberine göre; iPhone 6 ve 2012’ye kadar uzanan Mac’lerle uyumlu olarak listelenen aksesuar, aşındırıcı olmayan malzemeden yapılmış olsa da sevkiyatı 3 ila 4 hafta sürüyor ve şirketin bu yüksek marjlı ürününün, Amazon.com’daki birinci sınıf 1,50 dolarlık mikrofiber bezler ile yarışması bekleniyor.





YÜKSEK FİYAT POLİTİKASI HER ZAMAN İŞE YARAMIYOR





Apple yüksek fiyat uygulamasıyla teknoloji dünyasında dikkat çekse de bu politikası her zaman işe yaramıyor. 2015 yılında, 18 ayar altın kasalı 17 bin dolarlık giyilebilir Apple Watch Edition’ı tanıtmış ancak müşteriler, hızla modası geçeceğini düşündükleri bu teknolojiye çok fazla para ödemekten çekinmişlerdi.





Apple da düşük satışlar üzerine daha sonra saatlerinde lüks ve pratiklik arasında bir denge kurdu. Şimdi 49 dolarlık saat kayışları olduğu gibi 849 dolarlık Hermès Fauve Barénia Gourmette Double Tour gibi ürünlere de aynı anda yer veriyor.