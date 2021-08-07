Apple’dan çocuk istismarıyla mücadele adımı





Bir gün önce Apple, bu tür istismar içeren görüntüleri tarayan bir sistemi devreye sokacağını bildirmişti. Bu sistemin iPhone’lara eklenmesi ve fotoğrafları ABD’deki iPhone'lardan iCloud deposuna yüklenmeden önce taraması öngörülüyor.





Çocukların güvenliği için çalışan gruplar, çocuk istismarına karşı bu tür önlemler alan Facebook, Microsoft ve Google’a katılan Apple’ın açıklamasını memnunlukla karşıladı.





Ancak iPhone'daki fotoğrafların kontrol edilmesini sağlayacak bu sistemin, başka bilgilerin de yetkililere teslim edilmesiyle kullanıcıların cihazlarının hükümetler tarafından istismar edilebilmesine zemin hazırlamasından da endişe ediliyor.





Whatsapp yöneticisi Will Chatcart ise Apple’ın çocuk istismarı görüntülerini cihazlarda kontrol etme planını eleştirerek Whatsapp’ın benzer bir yol izlemeyeceği mesajını verdi.



