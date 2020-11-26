Apple devrim gibi bir özelliği tanıttı

Tutarlı sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser, Apple’ın tüm iPhone’lardan şarj girişini kaldırmanın “cesur” bir hareket olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle Apple öncelikle tüm iPhone 13 modellerinden değil, yalnızca birinden şarj girişini kaldırmayı planlıyor.







Şu an için bu modelin hangisi olacağı konusunda henüz bir karar verilmiş değil. Apple, böylece kademeli olarak telefonlardan şarj cihazını kaldıracak.





Apple bir süre önce iPhone 12 modelini tanıtmıştı. Lansmanda en çok üzerinde durulan özelliklerden biri de iPhone’lara bir mıknatıs yardımıyla sıkı sıkıya bağlanabilen MagSafe kablosuz şarj cihazı olmuştu.





MagSafe kablosuz şarj cihazı, mıknatıslı tutunma özelliği ve kompakt tasarımıyla diğer kablosuz şarj pedlerinden açık bir şekilde ayrılıyor.





Jon Prosser'e göre Apple, MagSafe’in benimsenmesi konusunda agresif bir politika yürütmeyi planlıyor.Apple, 2016 yılında tanıtılan iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişine veda etmişti.