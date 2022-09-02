Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, eski cihazları için acil durum güncellemesi yayınladı /02 Eylül 2022 14:05

Apple, eski cihazları için acil durum güncellemesi yayınladı

Milyonlarca iPhone kullanıcısı tehlikede. Apple, eski modellerini kullanan iPhone kullanıcılarını, hackerlara karşı korumak için acil durum güncellemesi yayınladı.

SHABER3.COM

Apple, eski iPhone, iPad ve iPod Touch modellerini, kullanıcıların fotoğraflarına ve notlarına yönelik saldırılara karşı korumak için bir acil durum güncellemesi yayınladı.

Teknoloji devi, sistemde ciddi bir hata keşfettikten sonra iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 ve 6. nesil iPod Touch için yeni bir güvenlik yaması yayınladı.

Bir araştırmacı, verilerin çalındığını veya manipüle edildiğini fark ederek sistemdeki hatayı keşfetti. Şimdi, bu cihazların kullanıcılarından iOS 12.5.6 güncellemesini yüklemeleri isteniyor.

Apple normalde eski cihazları için güncelleme yayınlamamasına rağmen bu adımı atınca sorunun ciddiyeti dikkat çekti. Apple konuyla ilgili ayrıntı paylaşmasa da güvenlik güncellemesi yamasında şunları söyledi: “Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.”

Yani; kullanıcı tehlikeli bir web sitesine girerse, iPhone’u veriyleriyle birlikte tehlikeye girebilir.

Apple, eski cihazlarına yönelik güvenlik önlemlerini artırırken 7 Eylül’de de büyük bir etkinlikle yeni iPhone 14’ünü, iPad’lerini ve AirPod’larını içeren bir dizi ürünü duyurmak için hazırlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple, eski cihazları için acil durum güncellemesi yayınladı Sonraki Haber >>

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:11:59