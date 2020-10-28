Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple Google’a rakip olmaya hazırlanıyor /28 Ekim 2020 19:19

Apple Google’a rakip olmaya hazırlanıyor

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’a yeni bir rakip geliyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni arama motorunda hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

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Financial Times'ta yer alan bir habere göre dev şirket, arama motoruyla ilgili çalışmalarını tamamlamak üzere. Sektörün önemli isimlerinden Bill Coughran ile bir röportaj gerçekleştiren Financial Times, dengelerin her an değişebileceğini ileri sürüyor. 

Coughran tarafından yapılan açıklamalara göre Apple, en az iki yıl önce Google'ın arama motoru yöneticilerinden John Giannnandrea'yı transfer ettiğini söylüyor. Hatta şirket, o gün itibarıyla da arama motoru geliştirecek özel bir ekip kurmuş ve konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, arama motorunun hali hazırda çalışır durumda olabileceğine dair de bulgular olduğu ifade ediliyor.

Bu arada Apple, 2 trilyon doları aşan piyasa değerine sahip. Ayrıca şirketin 200 milyar dolar civarında nakit parası var. Bu ciddi gelir, Apple'ın kendi arama motorunu iyi şekilde geliştirebileceği anlamına geliyor. 
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