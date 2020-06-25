Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple hangi iPhone'ların fişini çekti? /25 Haziran 2020 09:44

Apple hangi iPhone'ların fişini çekti?

Apple yetkilileri geçen senenin aksine iOS 14'ün sadece bir önceki işletim sistemi iOS 13'ü destekleyen iPhone modellerinde kullanılabileceğini duyurdu.

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Teknoloji devi Apple'ın dokunmatik ekrana sahip dünyanın ilk akıllı telefonu iPhone'u piyasaya sürmesinin üzerinden tam 13 sene geçti.

Apple, ilk iPhone modelini 29 Temmuz 2007'de piyasaya sürdüğünü açıklamış ve teknoloji dünyasındaki kuralları alt üst etmişti.

Apple geçtiğimiz pazartesi günü Kaliforniya Santa Clara'da düzenlenen Worldwide Developers Konferansı'nda son iPhone modelleri için geliştirdiği iOS 14 işletim sistemini tanıttı.

Euronews'te yer alan habere göre firma yetkilileri geçen senenin aksine iOS 14'ün sadece bir önceki işletim sistemi IOS 13'ü destekleyen iPhone modellerinde kullanılabileceğini duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte Apple'ın akıllı telefon piyasasında 2013 ila 2015'teki amiral gemileri olan iPhone 5s ile iPhone 6, 6 Plus modellerinin artık desteklemeyeceği resmiyet kazandı.

Peki ama Apple bugüne kadar hangi iPhone modellerini kaç sene boyunca toplamda kaç işletim sistemiyle destekledi?

Rekor iPhone 5s'te, ilk modeller iPhone ve iPhone 3g son sırada

Apple 2007'den bu yana toplamda 14 farklı iPhone modeli ve işletim sistemi piyasaya sürdü.

Bu telefon modellerinin ilk ikisi olan iPhone ve iPhone 3g sadece 3 işletim sistemiyle desteklenirken, 2013'te Apple Store'larda yerini alan iPhone 5s, iOS 7'den iOS 12'ye toplamda 6 farklı işletim sistemini destekledi ve bu bu destek toplam 5 sene sürdü.

iOS 14, 15 farklı iPhone modelinde kullanılabilecek

Bu bağlamda iPhone 6s ve iPhone SE modelleri ise şimdiye kadar 5 farklı işletim sistemiyle desteklendi. Bu iki modelin herhangi bir farklı gelişme yaşanmazsa iOS 14 ile de uyumlu olması bekleniyor.

iOS 14, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve ikinci jenerasyon iPhone SE gibi 15 farklı modelde kullanılabilecek.

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