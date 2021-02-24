Apple her ay bir şirket satın aldı

ABD merkezli teknoloji devi Apple CEO'su Tim Cook, yıllık hissedarlar toplantısında şirketin ekonomik verilerine ilişkin bilgiler paylaştı.







Cook, son altı yıl içinde 100'den fazla şirket satın aldıklarını açıkladı. Bu da Apple'ın her 3 ya da 4 haftada, yeni bir şirket satın aldığını ortaya koyuyor.





Apple'ın son on yıldaki en büyük satın alması, rapçi ve yapımcı Dr Dre tarafından kurulan kulaklık üreticisi Beats Electronics'i 3 milyar dolara bünyesine katması oldu.





Bir başka yüksek profilli satın alma, 2018'de müzik tanıma uygulaması Shazam oldu. Apple, Shazam için 400 milyon dolar ödedi.





Cook, satın almaların çoğunlukla teknoloji ve yetenek edinmeye yönelik olduğunu söyledi. Bu kapsamda Apple, genelde küçük firmaları bünyesine katıp onlara kendi ürünleri ve teknolojilerini ekleyerek geliştirmeyi tercih ediyor. Bunun en iyi örneklerinden biri İsrailli 3D algılama şirketi PrimeSense. Apple, PrimeSense'in geliştirdiği 3D teknolojisini kullanarak cihazlarındaki yüz tanıma teknolojisini geliştiriyor.





Apple, geçen yıl da birkaç yapay zeka (AI) şirketi, bir sanal gerçeklik firması ve podcast şirketi de satın aldı. 2019'da ise sürücüsüz otomobil teknoloji geliştiren Drive.ai'yi bünyesine kattı.





Cook, Musk'ın teklifini geri çevirmişti





Ancak geniş yelpazeli satın alım işlemlerine hız kesmeden devam eden Apple, aynı zamanda seçici de davranıyor. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın sahibi Elon Musk, şirketi Apple’a satmayı düşündüğünü ancak Cook’un görüşmeyi reddettiğini söylemişti.





Diğer büyük teknoloji şirketleriyle karşılaştırıldığında, Apple’ın satın almaları aslında birçok rakibininkinden çok daha düşük bütçeli. Microsoft, LinkedIn için 26 milyar dolar, Amazon, Whole Foods için 13,7 milyar dolar, Facebook, WhatsApp için 19 milyar dolar ödemişti. BBC'nin haberine göre, Apple’ın son on satın alma işleminin toplamı, rakiplerinin bu satın almalarının yanında daha düşük bütçeli kalıyor.





Apple geçtiğimiz günlerde gelir açısından en büyük çeyreğini gerçekleştirdi ve 2021 mali yılının ilk çeyreğinde 111.4 milyar dolar kazandı.