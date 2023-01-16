Apple hisseleri Rekor seviyeye geriledi

Şirketin böylesine devasa hisse düşüşleri ile karşılaşması aslında beklendik bir durumdu. Teknoloji firmaları giderek düşüşler yaşıyorlar. Mesela Apple hisseleri son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.





Hatırlayacağınız üzere pandemi döneminde teknolojik firmaları hızla yükselmişti. Bu yaşanan hızlı artışlar nedeniyle teknoloji firmalarının hisseleri adeta uzaya uçtu. Fakat hemen ardından gelen küresel enflasyon ve piyasalardaki durgunluk nedeniyle hisse fiyatlarının yeniden sert bir şekilde düştüğünü görüyoruz.





Apple hisseleri ile alakalı yaşanan düşüşlerin birçok farklı nedeni var. Öncelikle Şirket Foxconn ile beraber çalışıyor. Hatırlayacağınız üzere bu şirket Apple ürünlerini tedarik ediyor. Yaşanan covid-19 sorunları nedeniyle Çin bazı tedbirleri artırmıştı.