Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple’ın başı dertte… Üretim kaybı yaşayacak /28 Kasım 2022 14:50

Apple’ın başı dertte… Üretim kaybı yaşayacak

Apple'ın Çin'deki tedarikçisi Foxconn isimli fabrikada yaşanan çatışmadan sonra teknoloji devi şimdi de iPhone üretiminde ciddi bir tehditle karşı karşıya. Apple'ın, fabrikada yaşanan sorunlardan sonra 6 milyon iPhone Pro üretiminde açık yaşaması bekleniyor.

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Apple bir süredir Zhengzhou’daki tedarikçisi Foxconn yüzünden gündemde. Çin'deki katı Covid kısıtlamalarının uygulandığı fabrika, geçtiğimiz günlerde çalışanların ayaklanmasıyla dünya basınında yer aldı. Yaşananlar üzerine polisle yapılan sert müdahaleler sosyal medyada tepki çekti.

Foxconn, sorunu çalışanlara ödeme yaparak çözmeye çalışsa da fabrikada montaj operasyonlarına aşina bir kişiye göre, Apple’ın ana üretim merkezi Zhengzhou’daki kargaşanın bu yıl 6 milyon iPhone Pro üretiminde açık yaşamasına neden olabilir.

İsminin açıklanmamasını isteyen kişi, kayıp üretim tahmininin değişebileceğini söyledi: “Pek çok şey, Foxconn Technology Group’un, Covid kısıtlamalarına karşı şiddetli protestoların ardından insanları montaj hatlarına ne kadar çabuk geri getirebileceğine bağlı olacak. Önümüzdeki haftalarda sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederse, üretim daha da zorlaşabilir.”


FABRİKADAN KAÇIYORLAR

Zhengzhou’daki Foxconn, yerel yönetimin salgını kontrol altına almak için sıkı kısıtlamalar yüzünden çalışanların huzursuzluğuyla baş etmeye çalışıyordu. Ekim ayında gıda kıtlığı nedeniyle binlerce çalışan fabrikadan resmen kaçtı, ancak yerlerine yeni çalışanlar geldi. Yeni personele teklif edilen ücret ile ödenen ücret arasında farklar olması, çalışma koşullarındaki sorunlar bu defa da yeni gelenlerin isyan etmesine neden oldu.

Foxconn tesisi, Apple’ın bu yıl en çok talep gören telefonlarından iPhone 14 Pro ve Pro Max cihazlarının büyük çoğunluğunu üretiyor. Bu birinci sınıf telefonlar, normal iPhone 14 modellerine olan talebin azalmasına neden oldu. Ancak şimdi de teknoloji devi fabrikada yaşanan sorunlar yüzünden daha düşük sayıda üretim yapacak gibi görünüyor. Bloomberg News’in haberine göre Apple, 90 milyon birimlik genel üretim hedefini yaklaşık 87 milyon birime düşürdü.

Morgan Stanley analistleri de bu ayın başlarında iPhone Pro model açığının bu yıl yaklaşık 6 milyon adet olduğunu tahmin etti, ancak bu geçen hafta Zhengzhou’da şiddet patlak vermeden önceydi.
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