Apple’ın ofislere dönüşüne isyan: Kıdemli isim istifa etti

Pandemiyle beraber uzaktan çalışma artık çalışma kültürünün bir parçası olurken, virüsün etkisini yitirmeye başladığı şu günlerde ofise dönüş için de çağrılar başladı. İki yıldır uzaktan çalışan şirketlerin bir kısmı, bu çalışma şeklini normalleştirirken bir kısmı da çalışanlarını ofise yeniden çağırmaya başladı.





Apple da çalışanların sert eleştirilerine ve itirazlarına rağmen ofise dönüşü zorunlu tutan şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. CEO Tim Cook, geçtiğimiz aylarda şirket kültürü ve birlikte çalışmanın önemine atıfta bulunarak çalışanları üç gün ofise çağırmış ve çalışanların bu kararı eleştiren mektuplarıyla karşılaşmıştı.





Şirket yine de bu çalışma şeklinden taviz vermedi ve Apple’ın makine öğrenimi başkanı, şirketin haftada üç gün ofise geri dönmeyi zorunlu tutmasından sonra protesto için istifa eden en kıdemli isim oldu.



