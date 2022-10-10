Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple’ın yeni özelliği polisleri yıldırdı: İnsanlar lunaparktayken 911 aranıyor /10 Ekim 2022 15:51

Apple’ın yeni özelliği polisleri yıldırdı: İnsanlar lunaparktayken 911 aranıyor

Apple kısa süre önce iPhone 14 ve Apple Watch için kullanıcıların bir kazaya karıştığını tespit eden ve acil servislere ulaşmalarına yardımcı olacak yeni özelliğini tanıtmıştı. Ancak bu özellik şimdi polisler için âdeta kabus oldu. Kullanıcılar lunaparkta hız trenlerine bindiklerinde cihazlar 911'i arıyor.

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Apple’ın yeni çarpışma algılama özelliğinin, kullanıcıların hayatlarını tehdit eden durumlarda devreye girmesi gerekiyordu, ancak görünüşe göre özellik farklı durumlarda da devreye giriyor: Son zamanlarda lunaparktaki hız trenlerine binen kullanıcıların cihazlarının otomatik olarak polisi aradıkları görüldü.

Yeni iPhone 14 ve Apple Watch’larda çalışan özelliğin, ciddi araba kazalarını tespit etmesi ve kullanıcıların acil servislere ulaşmasına yardımcı olması bekleniyordu. Ancak Wall Street Journal ve lunapark haber sitesi Coaster101’in haberine göre, hız trenlerini kazalarla karıştırıyor.

39 yaşındaki diş hekimi Sara White, Journal’a Ohio’daki Kings Island eğlence parkında 109 metrelik bir hız treni olan Mystic Timbers’a bindiğinde iPhone 14 Pro’nun otomatik olarak 911’i aradığını söyledi.

911’e yapılan aramada otomatik bir ses, “Bu iPhone’un sahibi ciddi bir araba kazası geçirdi ve telefonuna yanıt vermiyor” diyor ve kullanıcının bulunduğu yerin koordinatlarını da veriyor. Çağrıyı alan Warren County İletişim Merkezi, bu tür altı kaydı Journal’a belirtti.


Apple’dan bir sözcü Journal’a, özelliğin önemli kazaları tespit etmede son derece isabetli olduğunu ancak zamanla gelişeceğini söyledi.

Polislerin gereksiz bir şekilde lunaparka çağırılma durumu sadece Kings Island’da yaşanmıyor. Eğlence parkı Dollywood’da da aynı sorunların yaşandığı belirtildi. Bunun üzerine lunapark uyarılarda bulundu: “Cep telefonları ve diğer cihazlar lunapark gibi yerlere getirilmemeli. Bu yolculukta yaşayacağınız dinamik hareket nedeniyle Apple Watch’lar ve benzeri cihazlar acil arama işlevini etkinleştirebilir. Cihazınızın istenmeyen 911 aramaları yapmasını önlemek için lütfen cihazı kapatın veya uçak modunu etkinleştirin.”
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